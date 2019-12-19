Особый статус Донбасса: Путин резко высказался о законе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что продление закона об особом статусе некоторых районов Донбасса является позитивным решением.

Об этом глава России сообщил на пресс-конференцции в четверг, 19 декабря.

"Закон продлен, основа не для урегулирования не потеряна. Проведен отвод войск в нескольких ключевых точках. Однако почему-то в Украине не хотят отвода по всей линии, я считаю, что это ошибка. Сократилось количество обстрелов. Поэтому целесообразно дальше проводить встречи в "нормандском формате", – рассказал Путин.

Отметим, что OBOZREVATEL ведет онлайн пресс-конференции Владимира Путина.

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса.

Как будет действовать особый статус Донбасса – читайте в материале OBOZREVATEL.

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