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19 декабря • обновлено в 13:10
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Особый статус Донбасса: Путин резко высказался о законе

2.2т
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что продление закона об особом статусе некоторых районов Донбасса является позитивным решением.

Об этом глава России сообщил на пресс-конференцции в четверг, 19 декабря.

"Закон продлен, основа не для урегулирования не потеряна. Проведен отвод войск в нескольких ключевых точках. Однако почему-то в Украине не хотят отвода по всей линии, я считаю, что это ошибка. Сократилось количество обстрелов. Поэтому целесообразно дальше проводить встречи в "нормандском формате", – рассказал Путин.

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Отметим, что OBOZREVATEL ведет онлайн пресс-конференции Владимира Путина.

Владимир Путин

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса.

Как будет действовать особый статус Донбасса – читайте в материале OBOZREVATEL.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Донбасс нормандский формат
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Путин - Бог хо...ов!))
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