Скандальная российская телеведущая Елена Малышева владеет роскошным особняком в пригороде Нью-Йорка (США), покупка которого стала самой дорогой сделкой по продаже недвижимости в округе за 2016 год.

Об этом сообщил главный оппозиционер России и противник Владимира Путина Алексей Навальный на своем сайте, а также на канале в YouTube (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Дом Малышевой в пригороде Нью-Йорка Коллаж

Дом Малышевой в пригороде Нью-Йорка twitter.com/alburov

Уточняется, что дом находится на границе штатов, в соседнем Нью-Джерси. До центра Манхеттена "доктору" Елене Малышевой меньше 20 километров пути.

Особняк телеведущей и центр Нью-Йорка на карте navalny.com

Элитное жилище россиянка купила в 2016-м году за 6,4 миллионов долларов (или 430 миллионов рублей по тогдашнему курсу).

Дом Малышевой в пригороде Нью-Йорка navalny.com

Дом Малышевой в пригороде Нью-Йорка navalny.com

В распоряжении Навального оказался договор купли-продажи, покупателями указаны Елена Малышева и Игорь Малышев, муж ведущей росТВ.

Навальный сравнил подписи женщины на этом документе и на книге с автографом. Они оказались идентичными.

Дом Малышевой в пригороде Нью-Йорка navalny.com

Документ о покупке navalny.com

Подписи Малышевой navalny.com

Кроме того, сын Малышевой, который работает врачом в госпитале Нью-Йорка, снимал в этом особняке некоторые видеоролики на медицинскую тематику.

Сын Малышевой на ее программе navalny.com

Дом Малышевой в пригороде Нью-Йорка navalny.com

Дом Малышевой в пригороде Нью-Йорка navalny.com

"Елена Малышева просто не сходит с телевизионных экранов. Она – главный спикер страны на тему коронавируса. Главный источник информации... Она посещает десятки передач и рассказывает, что опасности нет, что все не так плохо, как кажется. Что умирают только старики. Что вирус только в Китае. Что болезнь, от которой за пару месяцев уже умерло больше 200 тысяч человек, – это обычная сезонная инфекция. А ажиотаж связан с "чем-то другим", видимо, мировым заговором.

Малышева – обычная пропагандистка, как Киселев или Соловьев, просто другого формата, "от медицины". Только на первый взгляд она кажется ведущей развлекательной передачи с гигантскими танцующими человеческими органами", – отметил Навальный.

Дом Малышевой в пригороде Нью-Йорка navalny.com

Дом Малышевой в пригороде Нью-Йорка navalny.com

Он добавил, что Малышева также является членом Центрального штаба Общероссийского Народного Фронта.

Дом Малышевой в пригороде Нью-Йорка navalny.com

Дом Малышевой в пригороде Нью-Йорка navalny.com

Дом Малышевой в пригороде Нью-Йорка navalny.com

Дом Малышевой в пригороде Нью-Йорка navalny.com

Внезапно найденные богатства телеведущей поразили россиян. Видео Навального собрало множество комментариев.

"Жить здорово", но только не в России, она об этом точно знает", "Жить как говорится хорошо, а хорошо жить в Америке еще лучше!" "Пособница режима", "Меня интересует только один вопрос: почему унитазы не из золота?" – пишут в сети.

Дом Малышевой в пригороде Нью-Йорка navalny.com

Навальный подчеркнул, что элитный особняк пропагандистке стал бы в пору Трампу и показал фотоколлаж navalny.com

Как писал OBOZREVATEL, Елена Малышева известна своими странными телепередачами о здоровье и распространением спорных, а зачастую и фейковых заявлений. Недавно она назвала COVID-19 "чудом-чудесным" и "легкой инфекцией".