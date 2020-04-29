Фото и видео "золотого" особняка доктора Малышевой в Нью-Йорке поразили россиян
Скандальная российская телеведущая Елена Малышева владеет роскошным особняком в пригороде Нью-Йорка (США), покупка которого стала самой дорогой сделкой по продаже недвижимости в округе за 2016 год.
Об этом сообщил главный оппозиционер России и противник Владимира Путина Алексей Навальный на своем сайте, а также на канале в YouTube (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Уточняется, что дом находится на границе штатов, в соседнем Нью-Джерси. До центра Манхеттена "доктору" Елене Малышевой меньше 20 километров пути.
Элитное жилище россиянка купила в 2016-м году за 6,4 миллионов долларов (или 430 миллионов рублей по тогдашнему курсу).
В распоряжении Навального оказался договор купли-продажи, покупателями указаны Елена Малышева и Игорь Малышев, муж ведущей росТВ.
Навальный сравнил подписи женщины на этом документе и на книге с автографом. Они оказались идентичными.
Кроме того, сын Малышевой, который работает врачом в госпитале Нью-Йорка, снимал в этом особняке некоторые видеоролики на медицинскую тематику.
"Елена Малышева просто не сходит с телевизионных экранов. Она – главный спикер страны на тему коронавируса. Главный источник информации... Она посещает десятки передач и рассказывает, что опасности нет, что все не так плохо, как кажется. Что умирают только старики. Что вирус только в Китае. Что болезнь, от которой за пару месяцев уже умерло больше 200 тысяч человек, – это обычная сезонная инфекция. А ажиотаж связан с "чем-то другим", видимо, мировым заговором.
Малышева – обычная пропагандистка, как Киселев или Соловьев, просто другого формата, "от медицины". Только на первый взгляд она кажется ведущей развлекательной передачи с гигантскими танцующими человеческими органами", – отметил Навальный.
Он добавил, что Малышева также является членом Центрального штаба Общероссийского Народного Фронта.
Внезапно найденные богатства телеведущей поразили россиян. Видео Навального собрало множество комментариев.
"Жить здорово", но только не в России, она об этом точно знает", "Жить как говорится хорошо, а хорошо жить в Америке еще лучше!" "Пособница режима", "Меня интересует только один вопрос: почему унитазы не из золота?" – пишут в сети.
Как писал OBOZREVATEL, Елена Малышева известна своими странными телепередачами о здоровье и распространением спорных, а зачастую и фейковых заявлений. Недавно она назвала COVID-19 "чудом-чудесным" и "легкой инфекцией".