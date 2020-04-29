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29 апреля • обновлено в 20:55
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Фото и видео "золотого" особняка доктора Малышевой в Нью-Йорке поразили россиян

8.6т
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Скандальная российская телеведущая Елена Малышева владеет роскошным особняком в пригороде Нью-Йорка (США), покупка которого стала самой дорогой сделкой по продаже недвижимости в округе за 2016 год.

Об этом сообщил главный оппозиционер России и противник Владимира Путина Алексей Навальный на своем сайте, а также на канале в YouTube (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Дом Малышевой в пригороде Нью-Йорка

Дом Малышевой в пригороде Нью-Йорка

Коллаж

Дом Малышевой в пригороде Нью-Йорка

Дом Малышевой в пригороде Нью-Йорка

twitter.com/alburov

Уточняется, что дом находится на границе штатов, в соседнем Нью-Джерси. До центра Манхеттена "доктору" Елене Малышевой меньше 20 километров пути.

Особняк телеведущей и центр Нью-Йорка на карте

Особняк телеведущей и центр Нью-Йорка на карте

navalny.com

Элитное жилище россиянка купила в 2016-м году за 6,4 миллионов долларов (или 430 миллионов рублей по тогдашнему курсу).

Дом Малышевой в пригороде Нью-Йорка

Дом Малышевой в пригороде Нью-Йорка

navalny.com

Дом Малышевой в пригороде Нью-Йорка

Дом Малышевой в пригороде Нью-Йорка

navalny.com

В распоряжении Навального оказался договор купли-продажи, покупателями указаны Елена Малышева и Игорь Малышев, муж ведущей росТВ.

Навальный сравнил подписи женщины на этом документе и на книге с автографом. Они оказались идентичными.

Дом Малышевой в пригороде Нью-Йорка

Дом Малышевой в пригороде Нью-Йорка

navalny.com

Документ о покупке

Документ о покупке

navalny.com

Подписи Малышевой

Подписи Малышевой

navalny.com

Кроме того, сын Малышевой, который работает врачом в госпитале Нью-Йорка, снимал в этом особняке некоторые видеоролики на медицинскую тематику.

Сын Малышевой на ее программе

Сын Малышевой на ее программе

navalny.com

Дом Малышевой в пригороде Нью-Йорка

Дом Малышевой в пригороде Нью-Йорка

navalny.com

Дом Малышевой в пригороде Нью-Йорка

Дом Малышевой в пригороде Нью-Йорка

navalny.com

"Елена Малышева просто не сходит с телевизионных экранов. Она – главный спикер страны на тему коронавируса. Главный источник информации... Она посещает десятки передач и рассказывает, что опасности нет, что все не так плохо, как кажется. Что умирают только старики. Что вирус только в Китае. Что болезнь, от которой за пару месяцев уже умерло больше 200 тысяч человек, – это обычная сезонная инфекция. А ажиотаж связан с "чем-то другим", видимо, мировым заговором.

Малышева – обычная пропагандистка, как Киселев или Соловьев, просто другого формата, "от медицины". Только на первый взгляд она кажется ведущей развлекательной передачи с гигантскими танцующими человеческими органами", – отметил Навальный.

Дом Малышевой в пригороде Нью-Йорка

Дом Малышевой в пригороде Нью-Йорка

navalny.com

Дом Малышевой в пригороде Нью-Йорка

Дом Малышевой в пригороде Нью-Йорка

navalny.com

Он добавил, что Малышева также является членом Центрального штаба Общероссийского Народного Фронта.

Дом Малышевой в пригороде Нью-Йорка

Дом Малышевой в пригороде Нью-Йорка

navalny.com

Дом Малышевой в пригороде Нью-Йорка

Дом Малышевой в пригороде Нью-Йорка

navalny.com

Дом Малышевой в пригороде Нью-Йорка

Дом Малышевой в пригороде Нью-Йорка

navalny.com

Дом Малышевой в пригороде Нью-Йорка

Дом Малышевой в пригороде Нью-Йорка

navalny.com

Внезапно найденные богатства телеведущей поразили россиян. Видео Навального собрало множество комментариев.

"Жить здорово", но только не в России, она об этом точно знает", "Жить как говорится хорошо, а хорошо жить в Америке еще лучше!" "Пособница режима", "Меня интересует только один вопрос: почему унитазы не из золота?" – пишут в сети.

Дом Малышевой в пригороде Нью-Йорка

Дом Малышевой в пригороде Нью-Йорка

navalny.com

Навальный подчеркнул, что элитный особняк пропагандистке стал бы в пору Трампу и показал фотоколлаж

Навальный подчеркнул, что элитный особняк пропагандистке стал бы в пору Трампу и показал фотоколлаж

navalny.com

Фото и видео "золотого" особняка доктора Малышевой в Нью-Йорке поразили россиян
Фото и видео "золотого" особняка доктора Малышевой в Нью-Йорке поразили россиян
Фото и видео "золотого" особняка доктора Малышевой в Нью-Йорке поразили россиян
Фото и видео "золотого" особняка доктора Малышевой в Нью-Йорке поразили россиян
Фото и видео "золотого" особняка доктора Малышевой в Нью-Йорке поразили россиян
Фото и видео "золотого" особняка доктора Малышевой в Нью-Йорке поразили россиян

Как писал OBOZREVATEL, Елена Малышева известна своими странными телепередачами о здоровье и распространением спорных, а зачастую и фейковых заявлений. Недавно она назвала COVID-19 "чудом-чудесным" и "легкой инфекцией".

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Автор
Дарья Дурова
Тема
российская пропаганда
Персоны
Алексей Навальный Елена Малышева
Место
США Нью-Йорк
Теги
скандалы пропаганда недвижимость видео Новости России фотографии
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Комментарии
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
д. билы, вам самим не смешно? навальный сказал,вы не знаете кто это?
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0
1
Князь Всея Киевской Руси
Князь Всея Киевской Руси
Правильно, срусские ду-рачки будут гадить с газетой правда в туалете на улице, жить в бараках и работать за копейки, спиватся и мечтать о победе над США, пока их цари покупают там недвижимость и обучают своих детей. Сказочные долб о е бы
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1
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
где золотой утитаз Януковоща?
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1
3
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Сташинский Богдан, лещенко дома установил
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0
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