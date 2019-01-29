Основатель ''Вагнера'' впервые прокомментировал связь с Путиным

В сети появилась скандальная информация, в очередной раз подтверждающая связь российской частной военной компании "Вагнера" с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, известным как "повар Путина".

Досье было опубликовано изданием Тhe Bell со ссылкой на источники в Минобороны РФ. Удалось также получить и комментарий самого бизнесмена.

Отмечается, что идея создания компании наемников принадлежала Генштабу РФ, а Пригожина выбрали для ее реализации из-за личных контактов с президентом РФ Владимиром Путиным.

The Bell

"Все началось с того, что наши генералы познакомились в 2010 году с Эбеном Барлоу – основателем первой в мире легальной частной армии — южноафриканской ЧВК Executive Outcomes", – сообщили источники.

Эбен Барлоу Википедия

А уже в 2013 якобы был открыт набор в ряды "Вагнера". Ответственным за хозяйственные и финансовые вопросы решили сделать "повара".

Отмечается, что кандидатура Пригожина возникла не случайно: он "человек деятельный" и "умеет добиваться своего". Главную же роль могло сыграть то, что бизнесмен был лично знаком с Путиным, однако в ближний круг российского лидера не входил, что и позволило дольше оставался в тени.

По словам самого Пригожина, с президентом РФ он впервые встретился еще 20 лет назад, а после мог решить любой вопрос с Путиным "через два рукопожатия".

Евгений Пригожин и Владимир Путин Радио Свобода

При этом, прокомментировал Пригожин и связь с наемниками. "Не имею никакого отношения к ЧВК "Вагнера". Более того, поскольку мое имя постоянно упоминается в связи с этой компанией, могу дать следующий комментарий: в РФ отсутствует понятие частной военной компании", – заявил он изданию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пригожин высказался об убийстве российских журналистов в ЦАР.

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