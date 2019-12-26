Оскандалилась в АТО: в России устроили допрос журналистке

Российскую журналистку Юлию Полухину, известную скандальным визитом в зону АТО на Донбассе, задержали и допросили по делу частной военной компании "Е.Н.О.Т".

Об этом сообщает "Новая газета". Следственные органы отпустили женщину домой уже под вечер.

Отмечается, что утром в четверг, 26 декабря, к Полухиной в квартиру в Москве пришли с обыском сотрудники СК Краснодарского края вместе с СОБРом. Обыски и задержание журналистки проводились в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества, краже, бандитизме и разбое, возбужденного из-за деятельности "ЧВК Е.Н.О.Т".

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Юлию Полухину допросили по делу ЧВК Е.Н.О.Т Facebook Юлии Полухиной

"В ходе следствия поступили материалы оперативно-розыскной деятельности, содержащие сведения о том, что по месту проживания специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой (Полухиной), могут находиться предметы и документы, а также электронные носители информации, подтверждающие преступную деятельность вышеуказанных лиц. В целях проверки оперативной информации следователями на основании судебного решения сегодня проведен обыск в жилище Юлии Мартовалиевой в Москве", — сказано в заявлении Следственного комитета.

В "Новой газете" предположили, что следственные действия связаны с материалами, которые были опубликованы изданием и касались действий незаконных вооруженных формирований на территории оккупированного Донбасса, а также с расследованиями фактов контрабанды.

Примечательно, что следствие допустило несколько грубых нарушений. В частности, во время допроса к журналистке не пустили адвоката.

Напомним, Следственный комитет России назвал преступной деятельность "енотов" и обвинил их вбандитизме, вымогательствах, разбоях и кражах.

Enot Corp Facebook Анатолия Штефана (Штирлица)

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2016 году Полухиной удалось пробраться в зону АТО. Ее репортаж возмутил украинских воинов, а также замминистра информационной политики Татьяну Попову. В свою очередь пресс-центр штаба АТО призвал СБУ лишить аккредитации российскую журналистку и ее коллег из "Громадського", которые якобы представили Полухину сотрудницей украинского СМИ.

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