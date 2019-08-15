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Ошибка чуть не убила 200 людей: выяснился показательный нюанс в ЧП с самолетом в России

1.6т Читать материал на украинском

В инциденте с жесткой посадкой самолета "Уральских авиалиний", который летел из Москвы в Симферополь, выяснилась важная деталь.

Как пишет "Ура.ру", причиной ЧП стала ошибка сотрудников аэропорта. "Скорее всего – это ошибка аэропорта Жуковский. Разгон птиц является его обязанностью, а у пилотов, возможно, даже не было шансов обойти стаю", – пояснил источник в авиакомпании.

Отмечается, что когда самолет идет на взлет, наступает момент, когда тормозить нельзя ни в коем случае.

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Пресс-служба МЧС РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пассажиры рухнувшего самолета А-321 рейса Москва – Симферополь, рассказали душещипательные подробности авиакатастрофы.

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