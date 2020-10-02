В России по официальным данным за последние сутки зарегистрировано 9 тыс. 412 новых случаев выявления коронавирусной инфекции. Причем, заболевшие выявлены во всех без исключения регионах. В Москве — 2 тыс. 704 новых пациента, в Петербурге — 302, в Московской области — 244, в Ростовской — 209, в Нижегородской — 191. За сутки скончались 186 человек. При этом в Питере уволились главврачи сразу четырех крупнейших больниц. Вот что происходит, когда устаешь от бесконечного вранья, навязанного рейхс-чиновниками, которые потом же тебя и подставят, заставив отвечать за катастрофические последствия. Ибо если ты врешь населению в период пандемии, формируя у него искаженное восприятие грядущей опасности, то ты – преступник.

Сегодня мы можем только догадываться, сколько на самом деле заболевших в России, сколько умерло во время первой волны, и сколько умрет еще. А в информпространстве скачущие на "розовых пони" россияне хлопают глазками и вопрошают: "Неужели вторая волна неизбежна?" - да она уже здесь, и вот-вот смоет вас вместе с вашим оптимизмом.

Вот уже и Трамп заразился коронавирусом. И Мелания, разумеется, тоже. А если он умрет? А если Байден тоже заразится и умрет? Это что же такое начнется? Прямо по Хармсу: "Однажды Орлов объелся толченым горохом и умер. А Крылов, узнав об этом, тоже умер. А Спиридонов умер сам собой. А жена Спиридонова упала с буфета и тоже умерла…" Если умрут основные кандидаты – есть еще два: Джо Джоргенсен от Либертарианской партии США и Хауи Хокинс от Партии зеленых. Так что без президента США точно не останутся. Но если имя будущего Президента в Штатах под большим вопросом, но уж в России-то оно известно из поколения в поколение. Путин вечен, и пусть шаман изгнал его из Кремля, но ему и в бункере неплохо. Правда, хмурый Собянин настаивает на введении жесткого карантина, не горя желанием отвечать за чумные последствия в столице, да еще Евросоюз требует срочного расследования отравления Навального, и это дико нервирует, но все равно – жить пока можно. Хотя и рынок падает вместе с рублем, и держать деревяшку, изображая из себя карликового Атланта, становится все сложнее.

Центробанк обрушивает на Мосбиржу лавину валюты, которая рынком охотно съедается, но положительный результат длится недолго. Приходится "проливать" еще и еще. Индекс Мосбиржи в пятницу утром снизился на 2%, а индекс РТС - на 3%. Доллар прибавил 98 копеек, а евро взлетел в цене на рубль-двенадцать и устремился к 92-м за евро. Цены на нефть марки Brent ускорили падение и обновили 2-недельные минимумы. И нет никаких оснований для оптимистичных ожиданий, ибо, как и было сказано: "вторая волна ковида призовет цунами мирового экономического кризиса".

На этом фоне и происходит отчаянная попытка Евросоюза сбросить со своей шкуры двух присосавшихся политических паразитов: Лукашенко и, если получится – то и Путина. Против бульбо-фюрера выдвинута фактически выигравшая выборы в Беларуси Светлана Тихановская. После встречи с Макроном, а 6 октября – и Меркель, только она будет иметь признание Запада, а санкции против Лукашенко и его банды заметно подстегнут народ Беларуси к активизации протестных действий. Фактически Евросоюз выразил безоговорочную поддержку протестующим, не признав сфальсифицированные результаты выборов в Беларуси. Глядя на такой разворот событий, российский плешфюрер бросится в яростную атаку на Интернет, ибо главное направление борьбы – информационное. Кто отрежет к ней доступ – тот и навяжет свою игру. Можно не сомневаться: уже в ближайшее время в России начнутся серьезные перебои с доступом в соцсети – Twitterи Facebook. Частично отрубят YouTube, заглушив самые неприятные для режима и лично для Путина каналы. Но это вряд ли остановит триумфальное восхождение на политический Олимп "царя оппозиции" Алексея Навального. Каждое его телодвижение сопровождается истерикой путинских клакеров. Доктор пропаганды Мясников, даже не расчесавшись, выполз из пещеры, чтобы отрыгнуть в мир: "Послушай, ты: хотели бы - ты бы ещё в первый день сдох!" И это – выхлоп зловонной искренности всей нашей пещеры, где так много диких обезьян. Сейчас Навального обложат со всех сторон – мясниковыми да пригожиными, обеспечив взлет его политического рейтинга, как когда-то было с Ельциным: чем сильнее давили опального "борца с привилегиями" - тем больше в него влюблялся электорат. И как бы ни верещали останкинские сирены, образ Путина вызывает у большинства россиян рвотные позывы – в то время, как воскресший Ланцелот все чаще восхищает блеском доспехов, начищенных после выхода из коматоза. Обвинение в адрес Путина – перехват инициативы у соперника и заявка на неоспоримое лидерство в новых политических реалиях. И уже никто – ни Касьянов, ни Яшин, ни Ходорковский не отнимут у "единого-безальтернативного" "пальмуху первенства".

Осень будет горячей. Сначала всех загонят в режим самоизоляции, где в тихих уголках "хрущоб" будет аккумулироваться "ярость благородная", коей суждено вскипеть по строго расписанному сценарию. Через пару месяцев – где-то к середине декабря – у Центробанка закончатся запасы валюты для искусственного поддержания дыхания рубля, после чего – аккурат к Новому году – бедолага одеревенеет окончательно, рухнув в бездонную пропасть девальвации. Катастрофичное обнищание населения заставит вздрогнуть поголовно всех, включая упоротых коматозников. Даже им станет понятно, что путиномика окончательно умерла, а телевизионные увещевания – туфта, оплаченная из их же карманов. И в головах у них быстро созреет запрос на нового лидера, который за все ответит и все сделает за них, который уже есть и готов обрушить лавину гнева на крысиный бункер с яростным обещанием "я перегрызу глотки этим скотам!"

И все случится – весьма кстати и очень вовремя: без революционных потрясений и показательной расчлененки. И генерация "новых политиков" энергично застучит копытцами, дабы прильнуть к вожделенному корыту. Прильнуть демократично, с трудом сдерживая поросячий восторг…