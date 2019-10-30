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30 октября • обновлено в 11:52
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"Летает копия": новое супероружие Путина жестко раскритиковали

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Военный эксперт Олег Жданов заявил, что ракета "Булава", испытания которой прошли в России, представляет собой "весовой макет".

"Сейчас фактически летает весовой макет – точная копия ракеты. Сейчас они испытывают двигатель, систему пуска и разгона ракеты. Когда ракета будет реально готова – трудно сказать", – написал он в блоге OBOZREVATEL.

По его словам, это первый успешный пуск после двухлетнего перерыва. "Но один пуск еще ничего не значит. Должно быть не менее десяти пусков, и не менее семи из них должны быть успешными. Тогда есть основания говорить о том, что ракеты могут быть поставлены на вооружение", – подчеркнул он. В этом контексте Жданов напомнил о том, что большинство пусков "Булавы" до 2017 года были неудачными.

Владимир Путин, ракета "Булава"

Владимир Путин, ракета "Булава"

Эксперт также высказал сомнение в том, что "Булава" заслуживает названия "оружия судного дня". Как пояснил Жданов, эта ракета представляет собой "одно из средств доставки ядерного вооружения" и не является чем-то уникальным.

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"Насколько она является "оружием судного дня", сегодня говорить очень сложно, потому что мы не знаем ее основные тактико-технические характеристики. Прежде всего, мощность и тип ядерного заряда, который она сможет поднять, и ее способность преодолевать систему противоракетной обороны, имеющуюся на сегодняшний день", – заметил он.

Вместе с тем эксперт подчеркнул: "Россияне вынуждены дорабатывать "Булаву", потому что подводные лодки класса "Борей", из которых 3 уже в строю и 4 строится, конструировались именно под эту ракету, под ее шахтную установку".

Как писал OBOZREVATEL, 30 октября стало известно о том, что в России атомная подлодка стратегического назначения проекта 955А "Борей-А" "Князь Владимир" впервые провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Булава". Испытания прошли в Белом море и были успешными, заверили в военном ведомстве РФ.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив вооружения
Персоны
Олег Жданов Владимир Путин
Место
Россия
Теги
ядерное оружие Новости России
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