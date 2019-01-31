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Оружие и наемники? Раскрылась правда о тайном полете из Москвы в Каракас

8.2тЧитать материал на украинском

Самолет компании Nordwind Airlines "Боинг 777" совершил перелет из московского аэропорта Внуково в столицу Венесуэлы Каракас с пассажирами на борту, чьи имена не называются.

Об этом заявили представители компании добавив, что это был обычный чартерный рейс, передает "Комсомольская правда".

"Официально мы никак эту информацию не комментируем. Но самолет такой действительно летал. Это обычный чартерный рейс. Пассажиры на нем были. Кто они и зачем туда летали мы не разглашаем. Могу сказать вам точно - никакого оружия, бойцов частной-военной компании или золота на борту не было и быть не могло. Мы гражданская авиакомпания, и все процедуры у нас официальные - таможня, пограничники. Никакого оружия пронести на борт никто не мог. Кстати, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже заявил, что ничего подобного быть не может. Подтверждаю", – говорится в сообщении.

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Однако СМИ отметили, что это уже второй подобный рейс в Каракас. Первый был совершен 18-19 января, когда самолет мог перевозить венесуэльское золото, находившееся на хранении у Центрального банка России. Якобы речь идет о 30 тоннах драгметалла, проданного в Эмиратах (где самолет совершил посадку) за более чем миллиард долларов, которые пошли бы на поддержание режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

В Центробанке России не подтвердили, но и не опровергли информацию о хранящемся у них венесуэльском золоте.

"Но это правда, что у нас есть резервы некоторых стран, каких - эта информация не разглашается", – сообщил источник в ЦБ РФ.

Боинг 777

Боинг 777

Также глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина опровергла информацию, что в России могло храниться золото Вернесуэлы. А посол России в Венесуэле Владимир Заемский заявил, что РФ никогда никакого золота и не вывозила из Каракаса.

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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Из всей это истоpии меня pадует то,что и Англия и США теpяют довеpия как стpаны,котоpыи можно довеpить ЗВP,а Pоссия cтатус довеpия пpиобpетает.Пpедвидя звон кастpюль,хочу спpосить у ентих самых кастpюль,ГДЕ ЗОЛОТО УКPАИНЫ ВЫВЕЗЕННОЕ ЯЦЕНЮКОМ В США ЧАPТЕPНЫМ PЕЙСОМ В США 25 ФЕВPАЛЯ 2014 ГОДА.???там было поболее 20 тонн.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Цимельман Филя, Яценюк его раздал украинским беженцам в США)))))
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