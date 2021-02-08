Орешкин: протесты в России пойдут по белорусскому сценарию

Протесты в России против ареста оппозиционера Алексея Навального усилятся в ближайшее время, но закончатся безрезультативно, как это было в Беларуси.

Об этом OBOZREVATEL сказал российский политолог Дмитрий Орешкин, комментируя массовые митинги, которые продолжаются в наибольших городах России со средины января.

"В ближайшее время будут попытки усилить уличный протест, как было в Беларуси. Кому-то сломают руки, пробьют голову, кого-то посадят. Россию ждет белорусский сценарий. Сколько раз можно выходить на улицу? Люди поймут, с кем имеют дело. Что это полицейское государство, а режим у власти оккупационный", – сказал политолог.

По его мнению, такая ситуация в России будет продолжаться до тех пор, пока не появятся контрэлиты, способны перебрать на себя управление страной.

"Пока все контролирует Путин, а силовики проявляют ему лояльность – ничего не изменится. Он не допускает появление конкурентов. При Путине элитам жить очень даже можно. Им хватает, а то, что народу не хватает, то Бог с ним. Вот они и подчиняются власти, так как не видят другой альтернативы", – подытожил Орешкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 31 января, по всей России снова прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Протесты начались на Дальнем Востоке и закончились в Москве и Санкт-Петербурге.