Нынешний мэр Москвы Сергей Собянин может составить реальную конкуренцию главе России Владимиру Путину на ближайших выборах.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил российский политолог Дмитрий Орешкин. По его словам, другие региональные начальники в РФ притворяются "валенками", стараются не делать ошибок, а потому никак не действуют в этом плане.

"Вместе с тем Собянин, взвесив шансы и поверив в себя, теоретически может стать оппонентом нынешнего президента. Но Путин оппонентов не терпит, он их аккуратно выводит из игры различным набором методов", – пояснил он.

Путин и Собянин РБК

Политолог подчеркнул, что с точки зрения российского лидера Собянина нужно уничтожить, ведь он опасен для всего путинского коллектива.

"Если его не уберут, значит, ситуация не совсем подконтрольная Путину. Но это мы увидим уже в течение ближайших месяцев, до сентября будет более-менее понятно", – пояснил Орешкин.

По его мнению, мэр Москвы в рейтинге социальной уважения резко оторвался от президента. В то же время есть один важный нюанс, который не позволяет ему зайти в игру.

"У Собянина пока нет серьезных денег и ресурсов, в том числе административных, чтобы с Путиным конфликтовать. Региональные лидеры знают, что их политическое будущее зависит от того, как на них посмотрят в Москве, и их избиратели сидят в Кремле. Поэтому, чтобы губернаторы сбились в стаю и предъявили претензии Путину, должен быть другой уровень личной независимости, страны. При Ельцине это было возможно, а при Путине – уже нет", – подытожил Орешкин.

Ранее в интервью OBOZREVATEL известный политический аналитик Дмитрий Орешкин заявил, что президент России Владимир Путин значительно уступает по популярности среди населения своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко.

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