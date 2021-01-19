Орешкин: Навальный подрывает стабильность режима Кремля, его хотели бы грохнуть, как Немцова

Российский оппозиционер Алексей Навальный не мог не вернуться в Россию, даже зная, что его посадят. Он хочет перетянуть на себя управление Россией, но мериться силой с нынешним президентом Владимиром Путиным ему явно не зубам.

Что с Навальным будет дальше – в интервью OBOZREVATEL рассказал известный российский политолог Дмитрий Орешкин.

– Почему Навальный решил вернуться назад и променять свободу на Западе на тюрьму в России? Что с ним будет дальше?

– Дальше персонально с Навальным будет плохо. С точки зрения кремлевских стратегов он нарушает правила игры и представляет реальную угрозу и опасность. Для себя они считают, что он раскачивает лодку и подрывает стабильность.

В Кремле совершенно искренне убеждены: Россия принадлежит определенной корпорации людей, которую персонифицирует Владимир Путин. А Навальный пытается эту собственность у них вырвать из пасти. Внутри себя они именно так воспринимают эту ситуацию и будут бороться с ней до последнего.

Вот Лукашенко тоже говорит: "я никому Беларусь не отдам", мол, что она для него как хрустальная ваза, которую он прижимает к груди. Это приличное оформление внутренней неприличной интенции. Лукашенко действительно воспринимает Беларусь как собственность.

Точно также Путин воспринимает и Россию, желая управлять ею правильнее и эффективнее.

– Что это значит?

– Это значит, что все должны бояться, а решение принимает группа ответственных людей, знающих, как правильно себя вести, что полезно, а что вредно для страны. В эту систему власти они никого не допускают. Это можно назвать вертикалью власти, можно назвать мафией, которая правит страной по своему определенному распорядку. В Кремле же ее культурно называют – особый путь развития России.

В их представлении все должны их уважать, слушаться и подчиняться. Кто этого не делает – наказать и посадить, а если становится слишком опасным – то и уничтожить. Так случилось с Борисом Немцовым, была попытка и с Навальным.

Он, кстати, говорит, что хочет поменять данную модель, но на самом деле, он хочет перетянуть ее на себя и стать лидером. В какой степени он демократический лидер – вопрос открытый, но он реальная угроза этой власти. Навальный – определенная альтернатива, а эта власть такого не признает.

Поэтому он не мог не вернуться в Россию, иначе стал бы изгоем на ряду с Гарри Каспаровым и Михаилом Ходорковским или даже покойным Борисом Березовским. Навального этого не устраивает, он человек-политик. Для него главное – борьба за власть. Он должен был вернуться и прекрасно понимал, что его примут на нары. Вот и приняли.

– Наверняка он придумал какие-то предварительные ходы?

– Борьба за свободу Навального будет сопровождаться максимальными издержками для путинского режима. Ему придется очень дорого платить за репрессии, и он согласен это делать. Это важно понимать.

Режим в России не напугаешь международной изоляцией, наоборот это ему на руку. При изоляции легче объяснять населению, что кругом враги и те, кто хотят добра России – должны отбиваться от них и поддерживать Путина.

Их не очень сильно печалят проблемы экономического застоя, который продолжается уже 10 лет. А силовики, которым неплохо платят, будут прессовать от души всех, кто против системы.

– Разве это не тупик для России?

– В долгосрочном плане, конечно. Это накапливание потенциала для очередного цикла раскола России. Но когда это будет – через 20-30, а может даже через 40 лет – неизвестно. А сегодняшние задачи – номер один – удержать власть. В Кремле готовы подвергнуть народ серьезным испытаниям. И ничего страшного, никуда народишка не денется, все равно он привязан на месте.

Так что Навального будут прессовать, он должен их бояться. В представлении Кремля Навальный должен сидеть под лавкой и не высовываться.

Да, они будут готовы за это платить. При таких ценах на нефть – денег хватит. Ну будут не миллионерами, а мультимиллионерами. Ничего страшного – на хлеб с маслом и красной икрой хватит. Даже если им запретят выезжать за границу – тоже ничего страшного. Они себя прекрасно чувствуют в России, где им все принадлежит, и они чувствуют себя достаточно свободно.

Ну, будет Россия как Иран – замкнутая страна с большим населением. Но кому там интересно жить? Так же будет и с Россией. Мозги будут утекать, экономика – хромать, а территория – дичать.

– Могут ли убрать Навального так, как это случилось с Борисом Немцовым?

– В Кремле есть люди, которые хотели бы пойти на это, исходя из простой логики: лучше один раз пережить стресс, а потом через полгода это забудется примерно так, как было с Немцовым. Ну, да, пошумели, да и все.

Поэтому, да, наверняка есть люди, которые хотели бы грохнуть Навального. Это самый просто вариант, который называется "отрубить собаке хвост" одним движением. Но именно сейчас этого делать не будут так как Навальный наверху и в топах новостей.

Самый правильный вариант – его куда-то запихнуть, продержать полгода, а потом он сам то ли от COVID-19, то ли в драке с каким-не будь заключенным погибнет, заболеет или даже превратится в инвалида. Что-небудь такое. Или же превратят в растение, сломают волю, что бывает даже с сильными людьми. Тогда убивать уже вроде как и не надо.

Если на режим окажут сильно давление и внутри и снаружи, – это будет начало конца. Это будет означать, что режим испугался. Не думаю, что Путин на это пойдет. В Кремле будут добиваться того, чтобы Навальный испугался и сломался. Ситуация упростилась до упрощения и стала примитивной.

– Кто сморгнет первый?

– Конечно, у Путина гораздо больше ресурсов, чтобы заставить сморгнуть Навального.

– Из тюрьмы в ближайшие месяцы его не выпустят?

– Предсказывать мы ничего не можем, можно только оценить варианты развития. Думаю, не выпустят. Если они его взяли – выпускать – это признать, что они от кого-то зависят.

Если выпустят – я буду, конечно, рад, но и удивлен тоже.