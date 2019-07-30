Новые протесты в Москве: россиян призвали к радикальному шагу

Новый протест против отказа в регистрации независимых кандидатов в Московскую городскую Думу, назначенный на 3 августа, не должен быть согласован с властями.

"Всякое согласование – это уже шаг назад", – заявил OBOZREVATEL российский журналист Игорь Яковенко.

"Опять рамки-металлоискатели, опять проверка сумочек... Ну да, поколотили кого-то, кого-то побили, где-то оказывали сопротивление и так далее. Но после того как мы достаточно свободно провели несогласованную акцию опять идти в загон – достаточно неприятная история", – убежден журналист.

Акция протеста в Москве 27 июля Lenta.ru

Комментируя избранную дату и тот факт, что она выпадает на летний период отпусков, Яковенко заметил: "Дата 3 августа – нормальная. Ну, соберется чуть меньше людей. Но протест не должен зависеть от погоды, от картошки, грибов и так далее. Длительные перерывы расхолаживают".

По его мнению, "проблема в другом – в том, чтобы сформировать серьезную федеральную повестку, чтобы что-то предложить людям. Это очень важно. Здесь важно не отпускать".

Как писал OBOZREVATEL:

27 июля в Москве прошли массовые протесты против отказа в регистрации на выборы в Московскую городскую Думу оппозиционных кандидатов. В результате жесткого силового подавления протеста произведено рекордное количество арестов – порядка 1300, десятки человек были травмированы.

Оппозиционеры согласовали новую акцию протеста с Мэрией Москвы на 3 августа, однако организаторов не устроил тот факт, что акцию разрешили провести на проспекте Сахарова, а не на Лубянской площади, как того требовали активисты.

Ранее в блоге OBOZREVATEL Игорь Яковенко назвал четыре главных вывода, которые можно сделать из протестов в Москве 27 июля.

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