Опять упал: у Путина за месяц рекордно рухнул рейтинг

Электоральный рейтинг президента России Владимира Путина снизился до рекордно низкой отметки за последние 18 лет и составил 43%.

Именно столько респондентов фонда "Общественное мнение" (ФОМ) готовы проголосовать за Путина на выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье, передает "Русская служба ВВС".

Кроме того, 36% заявили, что стали меньше доверять президенту за последний месяц, и лишь у 15% доверие к главе государства выросло. 49% не смогли ответить на этот вопрос.

Эксперты связывают снижение рейтинга с протестами из-за выборов в Мосгордуму и прогнозируют дальнейшее падение поддержки российского главы.

Отмечается, что лишь в апреле 2001 года за Путина были готовы голосовать меньше – 42%.

При этом, как показал опрос ФОМ, рейтинги других политиков не изменились – по-прежнему 10% поддержали бы кандидата от КПРФ Павла Грудинина, 11% – лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

У других уровень электоральной поддержки не превышает 1%. Также 3% испортили бы бюллетень, а 13% не пошли бы на выборы. Остальные (15%) затруднились с ответом.

Владимир Путин Press.lv

Вместе с тем, по данным ФОМ, снизилось число тех, кто считает, что Путина посту работает хорошо – с 64% в июле до 60% сейчас.

27% сообщили социологам, что президент на посту работает плохо, а 12% затруднились с оценкой. Это уровень декабря-января 2018-2019 года, в тот момент рейтинги Путина переживали очередное снижение.

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Financial Times заявил о резком падении рейтинга Владимира Путина из-за монополии олигархов на переработку мусора.

До этого российский музыкальный критик Артемий Троицкий заявил, что рейтинг Путина на самом деле составляет 10% твердой поддержки людей, которых можно назвать бенефициарами его режима.

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