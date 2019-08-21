Опять смертельная авиакатастрофа: в России вертолет рухнул в реку

В Вологодской области (Россия) в среду, 21 августа, частный вертолет упал в реку Суда, что привело к смертельному исходу.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ. По данным спасателей, пилот погиб и его тело уже достали из водоема. Мужчина был опознан (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Был ли кто-то еще в кабине двухместного вертолета, неизвестно, однако по разным данным, там присутствовал также один пассажир. Спасатели продолжили поиски.

В Вологодской области вертолет упал в реку Пресс-служба МЧС РФ

В России один человек погиб в результате падения вертолета Пресс-служба МЧС РФ

"Вертолёт находится в 10-15 метрах от берега на глубине 3 метров, виднеется хвостовое оперение", – рассказали в ГУ МЧС.

Отмечается, что ЧП произошло около населенного пункта Сойволовская Череповецкого района. На пульт дежурного МЧС в 16.40 поступило сообщение об упавшем вертолете.

По предварительным данным, перед падением вертолет задел линию электропередач. Для ликвидации последствий были привлечены 44 человека (спасатели и водолазы) и 15 единиц техники.

В России упал частный вертолет Пресс-служба МЧС РФ

В России вертолет задел ЛЭП и упал в реку Пресс-служба МЧС РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 августа в Греции у берегов острова Порос разбился вертолет, в результате чего погибли три человека. Двое из них были гражданами России.

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