Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости России

Опять смертельная авиакатастрофа: в России вертолет рухнул в реку

871 Читать материал на украинском

В Вологодской области (Россия) в среду, 21 августа, частный вертолет упал в реку Суда, что привело к смертельному исходу.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ. По данным спасателей, пилот погиб и его тело уже достали из водоема. Мужчина был опознан (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Был ли кто-то еще в кабине двухместного вертолета, неизвестно, однако по разным данным, там присутствовал также один пассажир. Спасатели продолжили поиски.

Новости
Потерял хвост: в России случилось ЧП с вертолетом с туристами
В Вологодской области вертолет упал в реку

В Вологодской области вертолет упал в реку

Пресс-служба МЧС РФ

В России один человек погиб в результате падения вертолета

В России один человек погиб в результате падения вертолета

Пресс-служба МЧС РФ

"Вертолёт находится в 10-15 метрах от берега на глубине 3 метров, виднеется хвостовое оперение", – рассказали в ГУ МЧС.

Отмечается, что ЧП произошло около населенного пункта Сойволовская Череповецкого района. На пульт дежурного МЧС в 16.40 поступило сообщение об упавшем вертолете.

По предварительным данным, перед падением вертолет задел линию электропередач. Для ликвидации последствий были привлечены 44 человека (спасатели и водолазы) и 15 единиц техники.

В России упал частный вертолет

В России упал частный вертолет

Пресс-служба МЧС РФ

В России вертолет задел ЛЭП и упал в реку

В России вертолет задел ЛЭП и упал в реку

Пресс-служба МЧС РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 августа в Греции у берегов острова Порос разбился вертолет, в результате чего погибли три человека. Двое из них были гражданами России.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Теги
Новости России Авиакатастрофа
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
новость для Окраины,первостепенная ))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...