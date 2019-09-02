"Опять?" Путина засекли с очередным мальчиком. Фотофакт

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Иркутскую область снова пообщался с мальчиком Матвеем из Тулуна, который оказался в числе пострадавших от наводнения.
Уже знакомого ребенка Путин заметил на встрече с жителями и подошел поздороваться. Соответствующее фото появилось в Twitter журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Матвей Николаевич! – Владимир Владимирович!" – обменялись они репликами, пожав руку.
Путин поздоровался с мальчиком из Тулуна
Twitter Дмитрия Смирнова
Пользователи принялись обсуждать поведение президента, который известен неоднозначными инцидентами с детьми. "Дешевка", "Опять?" – написали в комментариях.
Путина засекли с очередным мальчиком
Деловая столица
"Матвей Николаевич! - Владимир Владимирович!" pic.twitter.com/UYOGw7nGFs— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 2, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин встретился с Матвеем из Тулуна в санатории в Сочи.
Еще в 2010 году вся Россия недоумевала после странного поступка российского президента во время встречи с туристами у Кремля. Тогда Путин поцеловал 5-летнего мальчика в живот.
9 июля он вновь озадачил сеть странным поведением в компании маленького мальчика, которого трогал за голову. Позже его разгромили из-за встречи в Кремле с семьями пострадавшими от наводнения в Тулуне. Он внезапно обратился к девочке и попросил ее станцевать.
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