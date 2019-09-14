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14 сентября • обновлено в 19:35
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"Опять нечем дышать": пожар на НПЗ в Москве вызвал настоящий переполох. Видео

1.5т Читать материал на украинском

В российской столице Москве в районе Капотня вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).

В то же время столичное управление МЧС отрицает ЧП. Утверждается, что плановый технологический процесс привел к горению факела, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства (чтобы посмотреть видео инцидента, поскролльте новость вниз).

"Пожарные проверили информацию о возможном ЧП на НПЗ. Никаких аварий или возгорания на предприятии не было, признаков пожара не зафиксировано", – сказал собеседник агентства.

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"Опять нечем дышать": пожар на НПЗ в Москве вызвал настоящий переполох. Видео

Скрин видео

В службе технического надзора пояснили, что при помощи факельной системы обычно утилизируют избыточные газы, которые образуются при переработке нефти.

Местные жители подчеркивают, что на улице сильный запах гари и "опять нечем дышать". Как отметил один из очевидцев инцидента, который снял возгорание на видео, пламя достигает 50-метровой высоты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2019-го на этом же НПЗ в Москве произошло возгорание.

Ранее, 13 января, в Уфе (Россия) произошел новый пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

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Место
Россия Москва
Теги
пожар видео Новости России
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
беспилотники еще не ударили по росийским объектам! все только начинается! россия ударила по объекту в саудовской аравии а теперь ждем ответки саудовской аравии по росии
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