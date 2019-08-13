Опустился и поцеловал: Путина подловили за приставанием к детям

Президента России Владимира Путина снова заметили за тем, что он приставал к детям.

В этот раз глава РФ странно повел себя с девочкой на встрече со школьниками, которые прошли отбор в Академию хореографии Севастополя в аннексированном Крыму (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Всего вокруг президента собрались 20 учеников в возрасте 6-7 лет и начали просить автограф. Одному из мальчиков Путин пожал руку. А перед юной балериной он опустился на колено и поцеловал ей руку.

Владимир Путин с детьми Скриншот из видео

В кремлевском пуле его поведение назвали "поступком джентельмена или рыцаря". Причину, по которой Путин обратил внимание на ребенка, не уточняют.

Как сообщал OBOZREVATEL, на нездоровую любовь Путина к детям пользователи обратили внимание уже давно. Например, вся Россия недоумевала после странного поступка российского президента во время встречи с туристами у Кремля. Тогда Путин поцеловал 5-летнего мальчика в живот.

9 июля он вновь озадачил сеть странным поведением в компании маленького мальчика, которого трогал за голову. Позже его разгромили из-за встречи в Кремле с семьями пострадавшими от наводнения в Тулуне. Он внезапно обратился к девочке и попросил ее станцевать.

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