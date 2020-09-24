Опубликованы переговоры пилотов перед крушением Су-30 под Тверью

Перед крушением истребителя Су-30 под Тверью у пилотов Су-35 якобы случайно вместо камеры сработала пушка.

Об этом стало известно из переговоров экипажей в момент инцидента, о которых сообщил Telegram-канал "112". Сначала прозвучала команда "Огонь". После этого пилот Су-35 должен был произвести фотовыстрел, но в итоге он сбил истребитель.

"Доложите, что случилось?" – спросил пилот Су-30.

"У 348 сработала пушка на выстрел", – услышал он в ответ.

Затем речевой информатор Су-30 сообщил об отказе гидросистем самолета и потере управления, экипаж принял решение о катапультировании.

Расследование инцидента продолжается. Рассматривается версия, что причиной выстрела стала техническая неисправность беспилотника, поскольку сами пилоты, как утверждается, действовали по инструкциям.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тверской области (Россия) во вторник, 22 сентября, разбился военный истребитель Су-30. Катастрофа произошла при совершении планового учебно-тренировочного полета.

Причиной катастрофы стала ошибочная атака экипажем Су-35, в сети показали место падения истребителя.

Журналист Юрий Бутусов отметил, что сбитый в РФ во время учебного воздушного боя истребитель Су-30 стал позором российской авиации, который войдет мировую историю.