Опубликовано фото стрелка, напавшего на колледж в Благовещенске

В сети появилось фото Данила Засорина, который устроил стрельбу в Благовещенске в Амурском колледже строительства.

Как стало известно, рос Данил без родного отца, но семья была полной и благополучной – отчим, мать и младший брат. По словам одногруппников, парень был спокойным и тихим.

Он сидел на первой парте и никогда "не высовывался". Также знакомые называли Данила "спокойным наркоманом". Стрелял в студентов он из своего ружья Иж-81 12-го калибра. Приобрел он его в августе, а за несколько месяцев до того получил разрешение на ношение оружия.

Родным Данил сказал, что увлекся охотой, однако ни разу не выезжал на нее.

Данил Засорин, расстрелявший одногруппников

Данил Засорин, расстрелявший одногруппников

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в подмосковной Ивантеевке подросток устроил теракт в школе. Ученик 9-А класса пришел с травматическим пистолетом своего отца и петардами. Первой он выстрелил в голову учительнице информатики.

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