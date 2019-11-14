Главная Новости
14 ноября • обновлено в 07:58
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Опубликовано фото стрелка, напавшего на колледж в Благовещенске

3.1т
Читать материал на украинском

В сети появилось фото Данила Засорина, который устроил стрельбу в Благовещенске в Амурском колледже строительства.

Как стало известно, рос Данил без родного отца, но семья была полной и благополучной – отчим, мать и младший брат. По словам одногруппников, парень был спокойным и тихим.

Новости
"Мамочки, как страшно!" В сети показали первые кадры со стрельбы в Благовещенске

Он сидел на первой парте и никогда "не высовывался". Также знакомые называли Данила "спокойным наркоманом". Стрелял в студентов он из своего ружья Иж-81 12-го калибра. Приобрел он его в августе, а за несколько месяцев до того получил разрешение на ношение оружия.

Родным Данил сказал, что увлекся охотой, однако ни разу не выезжал на нее.

Опубликовано фото стрелка, напавшего на колледж в Благовещенске

Данил Засорин, расстрелявший одногруппников

Данил Засорин, расстрелявший одногруппников

Данил Засорин, расстрелявший одногруппников

Данил Засорин, расстрелявший одногруппников

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в подмосковной Ивантеевке подросток устроил теракт в школе. Ученик 9-А класса пришел с травматическим пистолетом своего отца и петардами. Первой он выстрелил в голову учительнице информатики.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская Екатерина Луговская
Место
Россия Благовещенск
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
12
0
Смешно
0
Интересно
11
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги