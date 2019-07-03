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Опубликован полный список моряков, погибших на подлодке Путина: имена и фото

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В России обнародовали полный список моряков-подводников, которые сгорели заживо в глубоководном аппарате "Лошарик" в Баренцевом море.

Их имена и фото появились на сайте Министерства обороны РФ. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В оборонном ведомстве уточнили, что среди погибших на аппарате ВМФ – 7 капитанов 1 ранга, 3 капитана 2 ранга, 2 капитана 3 ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы. Всех моряков похоронят на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.

Новости
При странных обстоятельствах: российские моряки погибли, возвращаясь из Антарктиды

"Лошарик"

"Лошарик"

tehnoomsk.ru

Так, в результате ЧП на "Лошарике" погибли:

1. Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Долонский Денис Владимирович;

награжден: орден "Мужества", орден "За военные заслуги", орден "За морские заслуги", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени".

Долонский

Долонский

2. Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Филин Николай Иванович;

награжден: кавалер трех орденов "Мужества", орден "За военные заслуги".

Филин

Филин

3. Капитан 1 ранга Абанкин Владимир Леонидович;

награжден: Орден "Мужества", медаль "За заслуги перед отечеством 1 степени", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени", медаль "Ушакова".

Абанкин

Абанкин

4. Капитан 1 ранга Воскресенский Андрей Владимирович;

награжден: кавалер трех орденов "Мужества", орден "За военные заслуги", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени".

Воскресенский

Воскресенский

5. Капитан 1 ранга Иванов Константин Анатольевич;

награжден: орден "Мужества", орден "За военные заслуги", медаль "За заслуги перед отечеством 1 степени", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени", медаль "Ушакова".

Иванов

Иванов

6. Капитан 1 ранга Опарин Денис Александрович;

награжден: орден "Мужества", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени", медаль "Ушакова". Отец Дениса Опарина – Александр Иванович Опарин – Герой России, капитан 1-го ранга и командир той самой части №45707 в Петергофе, к которой был приписан весь экипаж пострадавшей подлодки.

Опарин

Опарин

Александр Опарин в 2000 годуна борту СРЗК "Темрюк" участвовал в спасательной экспедиции в Баренцевом море на месте гибели атомной подводной лодки "Курск"

7. Капитан 1 ранга Сомов Константин Юрьевич;

награжден: кавалер трех орденов "Мужества", медаль "За заслуги перед отечеством 1 степени", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени".

Сомов

Сомов

8. Капитан 2 ранга Авдонин Александр Валерьевич;

награжден: орден "Мужества", орден "За военные заслуги", медаль "Ушакова".

Авдонин

Авдонин

9. Капитан 2 ранга Данильченко Сергей Петрович;

награжден: орден "Мужества", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени".

Данильченко

Данильченко

10. Капитан 2 ранга Соловьев Дмитрий Александрович;

награжден: медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени", медаль "За отвагу", медаль "Ушакова".

Соловьев

Соловьев

11. Подполковник м/с Васильев Александр Сергеевич;

награжден: медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени", медаль "Суворова".

Васильев

Васильев

12. Капитан 3 ранга Кузьмин Виктор Сергеевич;

награжден: медаль "Ушакова". Предположительно, пишет Baza, Виктор — сын Героя России контр-адмирала Сергея Кузьмина. В середине 90-х Сергея Викторовича наградили звездой героя за плавание подо льдами на Северном Полюсе.

Кузьмин

Кузьмин

13. Капитан 3 ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич;

награжден: медаль "За отвагу".

Сухиничев

Сухиничев

14. Капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич;

награжден ведомственными медалями Министерства обороны Российской Федерации.

Дубков

Дубков

"Моряки-подводники экипажа научно-исследовательского глубоководного аппарата Военно-морского флота России были истинными патриотами Родины, высочайшими профессионалами, неоднократно удостоенными государственных наград за исполнение воинского долга и задач вышестоящего командования", – сказано в сообщении Минобороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, вскрылась правда о подлодке "Лошарик". Ее материнским судном является "Белгород", который оборудован нашумевшими ракетами "Посейдон".

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Новости России
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Тряяяяяхуууууу))))
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