Определяет коронавирус в воздухе: Россия заявила о создании уникального прибора

Ученые в России заявили о создании прибора для определения коронавируса.

Российские ученые заявили о создании медико-биологического прибора "Детектор-БИО", который способен выявлять в воздухе бактерии, токсины и вирусы, в том числе COVID-19.

Первый подобный в стране прибор представил Красногорский завод им. С.А. Зверева на форуме "Армия-2020", сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор предприятия Александр Новиков.

"Это совместная разработка с НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. С помощью такого прибора на автоматический анализ пробы воздуха уходит от 10 до 30 минут, в зависимости от концентрации патогенов и других факторов", – рассказал Новиков.

По его словам, испытания прибора завершились в июне, а его сертификация только готовится, поэтому заказать устройство пока нельзя.

"Однако готовность у нас максимальная, и при необходимости мы готовы произвести столько, сколько потребуется заказчику. Важно, что этот прибор может реагировать на различные патогены в воздухе, поэтому его можно применять как в гражданских целях, так и для обеспечения биологической безопасности", – заявил Новиков.

Отмечается, что "Детектор-БИО" предназначен для выявления одновременно до 86 возбудителей инфекционных заболеваний вирусной и бактериальной природы, а также токсинов в окружающей воздушной среде в полностью автоматическом режиме. Анализ производится двумя независимыми методами – полимеразной цепной реакцией в режиме реального времени и методом иммунофлуоресценции.

Прибор предназначен для обеспечения безопасности на местах массового скопления людей, при проведении массовых мероприятий, объектов инфраструктуры, метро, аэропортах, железнодорожных вокзалах и транспортно-пересадочных узлах.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ученые провели исследование в ходе которого выяснили, кто чаще умирал от коронавируса.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся