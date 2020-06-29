Оппозиционер из РФ пояснил, почему россияне и украинцы не "братья"

"Обнуление" президентских сроков Владимира Путина через изменения в Конституцию РФ не могут спровоцировать в России массовые протесты наподобие украинского Майдана.

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал российский оппозиционный политик Юрий Медовар. "Потому что мы – не вы. Есть разница в ментальности народов", – заметил он.

По мнению оппозиционера, в Революции Достоинства участвовали свободные люди. В отличие от украинцев, россияне пребывают в "рабском состоянии", и не решатся на активные действия против власти.

"Есть разница между украинцами и русскими. Вот такие мы "братья". Вы смогли, а мы нет", – резюмировал Медовар.

Полную версию интервью с Юрием Медоваром скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, 25 июня в РФ началось голосование за поправки в Конституцию страны, в том числе за "обнуление" президентских сроков Владимира Путина. Если они будут приняты, он получит право руководить Россией до 2036 года.

Российский журналист Игорь Яковенко заявил о том, что возможность провала всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ полностью исключена. "Голосуют таким фантастическим образом, что вариант правильного подсчета исключен. Даже если абсолютно все граждане придут и проголосуют против, результат все равно будет 70% за поправки", – заверил он.