Оппозиционер из РФ пояснил, почему россияне и украинцы не "братья"
Изменения в Конституцию России и «обнуление» президентских сроков Владимира Путина не выведут россиян на протесты
Существует принципиальная разница в менталитете граждан России и Украины
Россияне и украинцы – не «братья»
Протесты в Москве 27 марта 2017 года.
"Обнуление" президентских сроков Владимира Путина через изменения в Конституцию РФ не могут спровоцировать в России массовые протесты наподобие украинского Майдана.
Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал российский оппозиционный политик Юрий Медовар. "Потому что мы – не вы. Есть разница в ментальности народов", – заметил он.
По мнению оппозиционера, в Революции Достоинства участвовали свободные люди. В отличие от украинцев, россияне пребывают в "рабском состоянии", и не решатся на активные действия против власти.
"Есть разница между украинцами и русскими. Вот такие мы "братья". Вы смогли, а мы нет", – резюмировал Медовар.
Полную версию интервью с Юрием Медоваром скоро читайте на OBOZREVATEL.
Как писал OBOZREVATEL, 25 июня в РФ началось голосование за поправки в Конституцию страны, в том числе за "обнуление" президентских сроков Владимира Путина. Если они будут приняты, он получит право руководить Россией до 2036 года.
Российский журналист Игорь Яковенко заявил о том, что возможность провала всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ полностью исключена. "Голосуют таким фантастическим образом, что вариант правильного подсчета исключен. Даже если абсолютно все граждане придут и проголосуют против, результат все равно будет 70% за поправки", – заверил он.