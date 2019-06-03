"Опасность нарастает": Орешкин заговорил о развале России

В России наблюдается опасная для существующего режима тенденция: протесты в регионах по тому или иному поводу вспыхивают все чаще, а денег на подкуп местной элиты у Кремля все меньше.

Опасность развала Российской Федерации нарастает. Такое мнение в блоге OBOZREVATEL высказал российский политолог Дмитрий Орешкин. В контексте последних событий в Ингушетии, где возникло движение за выход республики из состава РФ и присоединение к Грузии, он признал: "Протесты вспыхивают в разных регионах, денег у Кремля на это все меньше, силовых ресурсов тоже меньше".

Герб РФ, иллюстрация wall.alphacoders.com

"Что касается того, что в среднесрочной или далекой перспективе будет иметь место изменение границ Российской Федерации, то я это, конечно, допускаю. Это один из возможных вариантов. Другое дело, что, мне кажется, он не самый вероятный", - сказал политолог.

По его оценкам, "в ближайшее время мы просто будем находиться в ситуации с деградирующими социальными институтами, институтами того же территориального менеджмента".

Орешкин не верит в то, что РФ распадется в ближайшее время. "Это продлится очень долго. Говорить о том, что сейчас Россия распадется, как распался Советский Союз – мне кажется, это преждевременно, это wishful thinking. Те, кому не нравится Путин, торопятся об этом говорить", - заметил он.

В то же время политолог признал: опасность развала РФ действительно существует. "С моей точки зрения, она, скорее, нарастает, чем ослабевает. Другой вопрос – как долго это может продолжаться", - резюмировал он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее российский журналист Игорь Яковенко заявил: правление Владимира Путина в России может быть пожизненным; после него государство Россия исчезнет в его сегодняшних границах.

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