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/Новости России

"Опасность нарастает": Орешкин заговорил о развале России

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В России наблюдается опасная для существующего режима тенденция: протесты в регионах по тому или иному поводу вспыхивают все чаще, а денег на подкуп местной элиты у Кремля все меньше.

Опасность развала Российской Федерации нарастает. Такое мнение в блоге OBOZREVATEL высказал российский политолог Дмитрий Орешкин. В контексте последних событий в Ингушетии, где возникло движение за выход республики из состава РФ и присоединение к Грузии, он признал: "Протесты вспыхивают в разных регионах, денег у Кремля на это все меньше, силовых ресурсов тоже меньше".

Герб РФ, иллюстрация

Герб РФ, иллюстрация

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"Что касается того, что в среднесрочной или далекой перспективе будет иметь место изменение границ Российской Федерации, то я это, конечно, допускаю. Это один из возможных вариантов. Другое дело, что, мне кажется, он не самый вероятный", - сказал политолог.

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По его оценкам, "в ближайшее время мы просто будем находиться в ситуации с деградирующими социальными институтами, институтами того же территориального менеджмента".

Орешкин не верит в то, что РФ распадется в ближайшее время. "Это продлится очень долго. Говорить о том, что сейчас Россия распадется, как распался Советский Союз – мне кажется, это преждевременно, это wishful thinking. Те, кому не нравится Путин, торопятся об этом говорить", - заметил он.

В то же время политолог признал: опасность развала РФ действительно существует. "С моей точки зрения, она, скорее, нарастает, чем ослабевает. Другой вопрос – как долго это может продолжаться", - резюмировал он.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее российский журналист Игорь Яковенко заявил: правление Владимира Путина в России может быть пожизненным; после него государство Россия исчезнет в его сегодняшних границах.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персона
Дмитрий Орешкин
Место
Россия
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Комментарии
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Обоз вообще с редактированием статей не парится. Ну как можно в названии статьи писать, что "Россия развалится", это мол Орешкин сказал. И тут же в статье цитировать того самого Орешкина, который говорит, что "Орешкин не верит в то, что РФ распадется в ближайшее время." Возможно когда-нибудь это и произойдет, а возможно и нет. Короче, бабка на двое сказала.
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Искандеров Равиль
Искандеров Равиль
Опять мыши кота хоронят (((
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Мені хочеться, щоб тенденція почалася, принаймні буде нагода від нас відчепитись.
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