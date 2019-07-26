Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости России

"Опасная история": в России заговорили о военном ответе на захват танкера СБУ

7.1т Читать материал на украинском

На факт задержания российского танкера NEYMA Службой безопасности Украины Российская Федерация может ответить военным путем.

"Это, конечно, опасная история", – сказал в интервью OBOZREVATEL российский политик, президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" Леонид Гозман.

По мнению политика, речь идет и о политической, и о военной опасности.

Танкер NEYMA

Танкер NEYMA

Украина.ру

"С одной стороны, это выглядит логично – "вы взяли наших, мы взяли ваших". Но с другой стороны, я не знаю, как это будет выглядеть с точки зрения международного права и того обоснования, которое давали наши власти", – отметил он.

Новости
"Нужно готовиться": генерал дал прогноз по военному ответу Кремля на задержание танкера

"То, что совершили наши власти, было совершенно противоправно. Но вот чего опасаюсь: я не уверен, что действия ваших властей тоже не являются противоправными. Пока вы держитесь в правовом поле, вы можете обвинять нашу страну в том, что мы нарушили. Но если это действие СБУ будет квалифицировано как противоправное, то в каком-то смысле вы уравниваетесь с нами. Эта угроза есть", – убежден оппозиционер.

Он также не исключил военного ответа Кремля. "Мне кажется, что такая вероятность тоже есть. На фоне ситуации в Москве, обысках и задержаниях, можно сделать вывод, что наши власти очевидно переходят к жестким мерам. Последние дискуссии с оппозицией стали напоминать разговоры с "товарищем маузером", а не с оратором. Если они во внутренней политике переходят к таким методам, то с высокой степенью вероятностью они перейдут к ним же и во внешней политике. Всё это связано. И я думаю, что военный ответ Украине становится более вероятным".

Новости
СБУ захватила российский танкер: Кремль взорвался угрозами

Как писал OBOZREVATEL, в четверг, 25 июля, Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой в порту Измаила задержали российский танкер NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе. Он был переименован в NIKA SPIRIT. Судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство про его арест.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Задержание СБУ российского танкера Российско-украинский конфликт
Персона
Леонид Гозман
Место
Украина
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
39
15
Смешно
6
Интересно
1
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
в блокировании пролива можно обвинять российских капитанов и фсб-шников, но корыто в чём виновато?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Solenko Evgen
Solenko Evgen
З Гозмана опозиціонер як пуля з гівна. Опозиція на московії вже давно знищена у прямому та переносному значенні. Отже Гозман звичайний лібераст, що підмахує тупіну при кожній нагоді.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ильич Владимир
Ильич Владимир
Недавний прецедент - захват Ираном британского танкера - англичане грозят военными действиями - так что все демократичненькО
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel