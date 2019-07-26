"Опасная история": в России заговорили о военном ответе на захват танкера СБУ

На факт задержания российского танкера NEYMA Службой безопасности Украины Российская Федерация может ответить военным путем.

"Это, конечно, опасная история", – сказал в интервью OBOZREVATEL российский политик, президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" Леонид Гозман.

По мнению политика, речь идет и о политической, и о военной опасности.

Танкер NEYMA Украина.ру

"С одной стороны, это выглядит логично – "вы взяли наших, мы взяли ваших". Но с другой стороны, я не знаю, как это будет выглядеть с точки зрения международного права и того обоснования, которое давали наши власти", – отметил он.

"То, что совершили наши власти, было совершенно противоправно. Но вот чего опасаюсь: я не уверен, что действия ваших властей тоже не являются противоправными. Пока вы держитесь в правовом поле, вы можете обвинять нашу страну в том, что мы нарушили. Но если это действие СБУ будет квалифицировано как противоправное, то в каком-то смысле вы уравниваетесь с нами. Эта угроза есть", – убежден оппозиционер.

Он также не исключил военного ответа Кремля. "Мне кажется, что такая вероятность тоже есть. На фоне ситуации в Москве, обысках и задержаниях, можно сделать вывод, что наши власти очевидно переходят к жестким мерам. Последние дискуссии с оппозицией стали напоминать разговоры с "товарищем маузером", а не с оратором. Если они во внутренней политике переходят к таким методам, то с высокой степенью вероятностью они перейдут к ним же и во внешней политике. Всё это связано. И я думаю, что военный ответ Украине становится более вероятным".

Как писал OBOZREVATEL, в четверг, 25 июля, Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой в порту Измаила задержали российский танкер NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе. Он был переименован в NIKA SPIRIT. Судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство про его арест.

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