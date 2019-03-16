"Они за Россию": росСМИ подхватили "сенсацию" украинской журналистки о Крыме

Российские СМИ активно подхватили сюжет украинской журналистки Олеси Медведевой, которая сняла фильм про оккупированный Крым.

Так, издание РИА указывает, что девушка приехала на полуостров и сняла три сюжета об изменениях, произошедших на полуострове с момента аннексии.

Например, в первом выпуске она заявила, что россияне на этой территории "окончательно окопались": тогда Медведева пришла к выводу, что фактически Крым живет по российским законам.

В четвертом, заключительном выпуске девушка поделилась общими впечатлениями от визита на полуостров.

Журналистка отметила, что за пять лет Россия вложила в республику больше средств, чем Украина за предыдущие 23 года.

Олеся Медведева

"Совершенно очевидно, что Россия вкладывает огромные деньги в Крым: Крымский мост, трасса Таврида, Симферопольский аэропорт, детские сады, больницы, электростанции. Все это буквально возводится с нуля", — приводят слова девушки в РосСМИ.

При этом блогер констатировала, что на полуострове из-за санкций не действуют многие международные и российские компании.

Среди "неудобств" для жителей российского Крыма Медведева выделила необходимость исполнять законы.

Олеся Медведева

"(Раньше) налоги никто не платил, ограничивались откатами для своих "крыш". В России все не так, <…> в России нужно платить налоги. На Украине есть поверье, что налоги платит только лох <…> Малому бизнесу Крыма, который привык работать совсем в других условиях, это непривычно и очень неудобно", — заявила она.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в России потребовали компенсацию за "25 лет аннексии Крыма". В Украине же предложили РФ возместить ущерб за последние 300 лет.

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