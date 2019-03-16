|Новости России
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

"Они за Россию": росСМИ подхватили "сенсацию" украинской журналистки о Крыме

2.7тЧитать материал на украинском

Российские СМИ активно подхватили сюжет украинской журналистки Олеси Медведевой, которая сняла фильм про оккупированный Крым.

Так, издание РИА указывает, что девушка приехала на полуостров и сняла три сюжета об изменениях, произошедших на полуострове с момента аннексии.

Например, в первом выпуске она заявила, что россияне на этой территории "окончательно окопались": тогда Медведева пришла к выводу, что фактически Крым живет по российским законам.

В четвертом, заключительном выпуске девушка поделилась общими впечатлениями от визита на полуостров.

Новости
"Путин, убирайся домой!": В Крыму взбунтовались против оккупантов

Журналистка отметила, что за пять лет Россия вложила в республику больше средств, чем Украина за предыдущие 23 года.

Олеся Медведева

Олеся Медведева

"Совершенно очевидно, что Россия вкладывает огромные деньги в Крым: Крымский мост, трасса Таврида, Симферопольский аэропорт, детские сады, больницы, электростанции. Все это буквально возводится с нуля", — приводят слова девушки в РосСМИ.

При этом блогер констатировала, что на полуострове из-за санкций не действуют многие международные и российские компании.

Новости
"Назвать по-русски!" В Госдуме решили переименовать Крым

Среди "неудобств" для жителей российского Крыма Медведева выделила необходимость исполнять законы.

Олеся Медведева

Олеся Медведева

"(Раньше) налоги никто не платил, ограничивались откатами для своих "крыш". В России все не так, <…> в России нужно платить налоги. На Украине есть поверье, что налоги платит только лох <…> Малому бизнесу Крыма, который привык работать совсем в других условиях, это непривычно и очень неудобно", — заявила она.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в России потребовали компенсацию за "25 лет аннексии Крыма". В Украине же предложили РФ возместить ущерб за последние 300 лет.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Россия
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
58
12
Смешно
1
Интересно
0
Печально
24
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Путин Хуйло
Путин Хуйло
Страна юа? Вы что, серьёзно? Кремлеботы, русоботы идут на х*й.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
минин евген
минин евген
а что еще подопечная клименко скажет?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Medved George
Medved George
Это что еще за овца?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения