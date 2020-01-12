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12 января • обновлено в 13:08
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"Люди ничего не значат": экс-подполковник КГБ объяснил убийственную агрессию России

1.1т
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В агрессивной политике России виновен прежде всего ее имперский менталитет, а также имперские амбиции руководителей страны, уверен бывший подполковник КГБ Владимир Попов.

Об этом он сказал в интервью OBOZREVATEL. По его словам, Россия всегда была имперской страной, где интересы отдельных граждан ничего не значат, как и их жизни.

"Россия такая агрессивная из-за своего имперского менталитета. Она клала миллионы людей в войнах, а сталинские времена и вовсе морила голодом. Для власти главное, чтобы империя расширялась, чтобы ее все боялись, а до людей там нет никакого дела. Мне не раз приходилось извиняться за то, что я русский перед чехами, афганцами и конечно же, украинцами", – подчеркнул он.

Агрессия России

Агрессия России

zn.ua

По словам Попова, российский народ в целом рабы и эта психология у них переходит из поколения в поколение.

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"Есть известное выражение Чехова, в разных вариантах можно так сказать – мы по капле должны выживать из себя раба. Так оно и есть. Рабская психология настолько укоренилась, из столетия в столетие: наверху царь-батюшка, пониже боярине, им тоже нужно подчиняться. Вот в Украине, в отличии от России, вольница, к вам люди всегда бежали", – подытожил Попов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 декабря в Москве устроили мероприятия в честь 140-летия со дня рождения советского диктатора, обрекшего на смерть множество людей, Иосифа Сталина. Фото и видео мероприятий появились в соцсетях и вызвали бурное обсуждение среди пользователей.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Иванова
Темы
Российская военная угроза Российско-украинский конфликт
Место
Россия
Теги
война Новости России
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Виня Ксения
Виня Ксения
Ща рабы пуйла кинуться обгаживать Попова.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Новый мифический КГБшник появился? Это типа Штырлица, которого штырит?
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