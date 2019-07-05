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Она погибла, он – ушел: в Питере с 9 этажа выпала пара во время секса

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В российской культурной столице Санкт-Петербурге любовники выпали из окна 9 этажа. Девушка погибла, мужчина самостоятельно ушел с места происшествия.

Как сообщает местное издание piter.tv со ссылкой на правоохранительные органы, минувшей ночью, 5 июля, около полуночи в полицию обратилась женщина, проживающая на проспекте Солидарности. Она рассказала, что в доме с 9 этажа выпали телевизор, швабра и мужчина с женщиной.

Пара на подоконнике, иллюстрация

Пара на подоконнике, иллюстрация

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На место прибыли сотрудники полиции. Они обнаружили труп девушки 25-30 лет. На ней были красные спортивные штаны и светлая рубашка. Рядом лежали швабра и телевизор. Мужчины на месте не было.

По предварительной информации, в квартире дома № 10/2 по проспекту Солидарности отдыхала компания из четырех мужчин и одной женщины. Все распивали алкоголь. В какой-то момент один из мужчин решил уединиться с женщиной и заняться сексом на подоконнике. После этого они выпали из окна девятого этажа. Мужчина не получил серьезных травм и ушел оттуда сам. Правоохранители выясняют его личность.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом малыш выпал из окна восьмого этажа, после того, как его на подоконник поставил отец.

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Место
РоссияСанкт-Петербург
Тег
Секс
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