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7 декабря • обновлено в 09:35
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"Он же не Харламов": российский оппозиционер рассказал о "феномене Зеленского" в России

2.3т
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Человек с артистическим прошлым не может даже баллотироваться на пост президента России, поэтому "феномен Зеленского" там невозможен.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский оппозиционер Дмитрий Гудков. По его словам, это "путинская Россия", других потенциальных кандидатов в президенты лишат доступа к СМИ, а спонсоров запугают.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

eurointegration.com.ua

"Зеленский же не просто комик. Он лицо, руководитель бизнес-проектов. Мною он не воспринимается, как, например, Гарик Харламов. Он изначально был посерьёзнее, чем наши комики и у него была возможность донести до большой части аудитории свой образ. У нас, как только кто-то заявится пойти в президенты, сразу будет лишен доступа к СМИ, а всех его потенциальных спонсоров запугают. Нет, Зеленского у нас быть не может, это путинская Россия", – подытожил политик.

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Как сообщал OBOZREVATEL, по словам писательницы Людмилы Улицкой, на данном политическом этапе в России избрание президентом человека из шоу-бизнеса, как это произошло с шоуменом Владимиром Зеленским в Украине, невозможно.

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Автор
Катерина Иванова
Тема
Выборы в России
Персоны
Дмитрий Гудков Владимир Зеленский Гарик Харламов Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
В России просто умней народ , ему (народу ) одного комика хватило с лихвой .
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
А если вна Украине кто нибудь Бога сыграет,в секту новую тоже 75% перейдут?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Как сказали американские комики - на Украине выбрали президентом актера, сыгравшего в сериале роль президента. Насколько же конченой должна быть эта страна!
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