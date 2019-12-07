"Он же не Харламов": российский оппозиционер рассказал о "феномене Зеленского" в России

Человек с артистическим прошлым не может даже баллотироваться на пост президента России, поэтому "феномен Зеленского" там невозможен.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский оппозиционер Дмитрий Гудков. По его словам, это "путинская Россия", других потенциальных кандидатов в президенты лишат доступа к СМИ, а спонсоров запугают.

Владимир Зеленский eurointegration.com.ua

"Зеленский же не просто комик. Он лицо, руководитель бизнес-проектов. Мною он не воспринимается, как, например, Гарик Харламов. Он изначально был посерьёзнее, чем наши комики и у него была возможность донести до большой части аудитории свой образ. У нас, как только кто-то заявится пойти в президенты, сразу будет лишен доступа к СМИ, а всех его потенциальных спонсоров запугают. Нет, Зеленского у нас быть не может, это путинская Россия", – подытожил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам писательницы Людмилы Улицкой, на данном политическом этапе в России избрание президентом человека из шоу-бизнеса, как это произошло с шоуменом Владимиром Зеленским в Украине, невозможно.

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