"Он таких слов не знает!" Скандал Соловьева с Дудем получил новый поворот

Российский пропагандист Владимир Соловьев, который ранее негативно высказался в адрес журналиста Юрия Дудя, обвинил его в работе на беглого олигарха Михаила Ходорковского.

Как пишет "Комсомольская правда", скандал разгорелся после интервью Соловьева, в котором он признался, что Дудь якобы приглашал его на интервью, но он в беседе отказал. Пропагандист заявил, что провести разговор хочет лично с Ходорковским, которого назвал "заказчиком".

"Я его не вызываю на дуэль. Просто я говорю: чего притворяться? Зачем подсылать своих суженых, ряженых и прочих продажных шавок? Если есть ко мне вопросы, задай их сам. А то чего он там, выходит в Твиттер, начинает глупости, пошлости и подлости писать. Чего бояться-то? Хочешь меня спросить – спроси сам. Хочешь дать мне интервью – приезжай в Москву. Я тебя выслушаю, задам тебе вопросы, поговоришь. Проблем никаких нет, – взорвался гневом рупор Кремля.

Владимир Соловьев и Юрий Дудь

Пропагандист заявил, что задаст Ходорковскому вопросы о финансовых схемах "Менатепа", коррупционных скандалах, отношениях с властью, скупе мест в Думе в 90-х и 2000-х.

Он отметил, что якобы Дудь такого никогда не спросит.

"Я думаю, прийти побоится. А ведь там много вопросов. Дудь такого никогда не спросит. Дудь половину слов таких не знает", – сказал Соловьев.

Как сообщал OBOZREVATEL, топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что правительство Дмитрия Медведева справедливо ушло в отставку, поскольку министры ослушались президента России Владимира Путина.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.