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23 января • обновлено в 15:41
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"Он просто кислоокий!" В сети подняли на смех слезы Лаврова в Израиле

1.1т
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В сети появилось видео, на котором министр иностранных дел России Сергей Лавров якобы расплакался на церемонии открытия памятника героям Блокады в Израиле.

Видео с расплакавшимся главой МИД РФ опубликовали в Telegram-канале "Пул N3" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца)

На кадрах видно, что Лавров поправляет очки и трет глаза, поэтому может показаться, что он действительно плачет.

Лавров якобы расплакался на церемонии открытия памятника героям Блокады

Лавров якобы расплакался на церемонии открытия памятника героям Блокады

"Довели Лаврова до слез", – сказано в сообщении.

В комментариях пользователи отмечают, что, вероятнее всего, слезы Лаврова – преувеличение.

"Он просто кислоокий", – сказано в комментариях.

В сети подняли на смех слезы Лаврова в Израиле

В сети подняли на смех слезы Лаврова в Израиле

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин поделился советом о том, как нужно молиться Богу, и попал под волну насмешек.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Сергей Лавров
Место
Россия
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Главный еврей Украины не приехал - заплачешь ...
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фил филька
фил филька
просто подает упорышам сигнал)) правда упоротые обычно тупы поэтому не всякие поймут)
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