"Он просто кислоокий!" В сети подняли на смех слезы Лаврова в Израиле

В сети появилось видео, на котором министр иностранных дел России Сергей Лавров якобы расплакался на церемонии открытия памятника героям Блокады в Израиле.

Видео с расплакавшимся главой МИД РФ опубликовали в Telegram-канале "Пул N3" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца)

На кадрах видно, что Лавров поправляет очки и трет глаза, поэтому может показаться, что он действительно плачет.

Лавров якобы расплакался на церемонии открытия памятника героям Блокады

"Довели Лаврова до слез", – сказано в сообщении.

В комментариях пользователи отмечают, что, вероятнее всего, слезы Лаврова – преувеличение.

"Он просто кислоокий", – сказано в комментариях.

В сети подняли на смех слезы Лаврова в Израиле

Что там за знаки лавров сует себе в глаза? pic.twitter.com/9ECENsYck5 — Дмитрий666 (@rRfp1AjGhQVnyBk) January 23, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин поделился советом о том, как нужно молиться Богу, и попал под волну насмешек.

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