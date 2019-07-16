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"Он патологический лжец": Зеленскому дали совет перед встречей с Путиным

1.3т Читать материал на украинском

На встрече президента Украины Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным должны присутствовать представители стран-подписантов Будапештского меморандума.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал бывший сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец. По его словам, именно они гарантировали Украине территориальную целостность в 1994 году, а когда Россия совершила агрессию, аннексировав Крым, "стыдливо умолчали о нарушении".

"Эта группа стран (Великобритания и США. – Ред) в свое время подмахнула Будапештский меморандум и с тех пор стыдливо делает вид, что не взяла никаких обязательств в отношении Украины. Но без них встреча с Путиным будет абсолютно вредным делом для Зеленского. Россия обязательно использует ее исключительно в пропагандистских целях", – заверил он.

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Владимир Зеленский и Владимир Путин

UAportal

По мнению Швеца, переговоры с Путиным в целом бесполезны и контрпродуктивны не только для Зеленского, но и для любого западного лидера.

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"Путин – патологический лжец, страдающий сильным психическим расстройством. Но наблюдать за пациентом надо. Западным лидерам стоит разработать график дежурств по палате. Раз в месяц кто-то из стран НАТО должен встречаться с ним и оценивать состояние пациента", – посоветовал бывший разведчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский на прошлой недели позвонил Владимиру Путину. После 20-минутного разговора в Кремле внезапно созвали совет силовиков.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе российская пропаганда
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Россия Новости России пропаганда
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Почему швец ещё не обработан новичком?))))
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Создалось мнение что шут .... трус и дурак и не способен с Путиным отстаивать интересы своей страны...один...)))
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