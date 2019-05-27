"Он мне надоел": украинка бросила сына в Москве в игровой комнате ТЦ

В воскресенье, 26 мая, в одном из торговых центров Москвы на улице Лобненской 34-летняя украинка бросила в игровой комнате своего шестилетнего сына.

Позднее она объяснила свои действия тем, что ребенок ей попросту надоел, пишет "Комсомольская правда". Мать-"кукушка" привела мальчика на развлекательную площадку и оплатила час пребывания сына там (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Однако ни через час, ни через два за ребенком она не пришла. В обед воспитатели накормили мальчика бутербродами, а когда поняли, что ждать мать бессмысленно, позвонили ей на мобильный. Свой номер женщина оставила в договоре, который подписала, прежде чем передать ребенка в игровую комнату.

"По телефону она заявила, что не собирается забирать ребенка. Сказала: "Он мне надоел, оставьте его себе", – рассказали позднее источники в правоохранительных органах, куда после инцидента позвонили ошеломленные воспитатели.

Мать-"кукушка" 360tv

Поскольку мать отказалась забирать малыша, его отвезли в ближайший участок, а женщину сразу вычислили и нашли по номеру мобильного телефона.

"Она задержана и доставлена в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", – пояснил руководитель пресс-службы УМВД РФ по Москве Юрий Титов.

Сейчас женщина задержана на 72 часа. Она дает объяснения следователям. Тем временем мальчик госпитализирован в одну из детских больниц. Его дальнейшую судьбу решат органы опеки.

"Следователи совместно с сотрудниками органов опеки проверят жилищные условия ребенка, а также исполнение обязанностей по воспитанию ребенка его родителями", – пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Тем временем, 360tv сообщает, что во время задержания горе-мать находилась в состоянии наркотического опьянения.

Мать-"кукушка" Скриншот видео

А Life Shot удалось разыскать страницу женщины на сайте интим-услуг и в социальных сетях. Оказалось, что ее зовут Виктория, женщина родилась в Харькове, в Москву перебралась около года назад.

Страница горе-матери на сайте интим-услуг LIFE SHOT

Также в сети появилось видео, на котором неадекватная мать отказывается отвечать на вопросы полицейских и говорит, что мальчик якобы не ее. Кроме того, во время допроса она вообще предложила оперативникам поработать в порноиндустрии.

Мать-"кукушка" Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском городе Киров мать заморила до смерти свою дочь, которой 20 февраля должно было исполниться три года. 21-летняя Мария бросила малышку одну дома и пошла развлекаться в ее день рождения. При этом она разместила в сети фото дочери и активно принимала поздравления с праздником.

А в Москве шестилетний мальчик был оставлен матерью в районе МКАД и провел всю ночь в нацпарке "Лосиный остров". Утром 19 февраля ребенок был найден живым. Когда полицейские привели его на заправку, у него на голове был пакет, обмотанный скотчем.

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