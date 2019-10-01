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1 октября • обновлено в 21:10
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"Он чужак!" В России взбунтовались против назначения экс-главаря "ДНР"

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В Калмыкии (Россия) взбунтовались против назначения мэром Элисты бывшего главаря "ДНР" Дмитрия Трапезникова.

Об этом пишет "Интерфакс" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Назначение Трапезникова противоречит федеральному и республиканскому законодательству. Он не уроженец Калмыкии, он даже не гражданин России. Он чужак. Это возмущает участников сегодняшнего мероприятия", – рассказали местные активисты.

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В России взбунтовались против назначения экс-главаря "ДНР"

В России взбунтовались против назначения экс-главаря "ДНР"

znak.com

В Калмыкии взбунтовались против назначения экс-главаря "ДНР"

В Калмыкии взбунтовались против назначения экс-главаря "ДНР"

Соцсети

Отмечается, что в Элисте, как и во многих других городах России, жители не имеют права выбирать мэра. Градоначальника утверждают депутаты городской думы. Однако местных жителей решение не устроило.

За три дня в Элисте провели две акции протеста. Собрались около 300 активистов, которые выступили против назначения Трапезникова.

Подтверждающие публикации в соцсетях показал и украинский журналист Денис Казанский. "Вон "ДНР" из Калмыкии!", "Долой из Калмыкии иногородних министров и должностных лиц! Это предательство со стороны нашего главы, которому поверили простые люди, начиная с детей и заканчивая пенсионерами", – написали жители Калмыкии.

"Он чужак!" В России взбунтовались против назначения экс-главаря "ДНР"

Twitter Дениса Казанского

"Он чужак!" В России взбунтовались против назначения экс-главаря "ДНР"

Twitter Дениса Казанского

Люди выразили недовольство в соцсетях, записывая видеообращения и жалобы к главе Калмыкии Бату Хасикову, который представлял Трапезникова "эффективным менеджером".

Хасиков же в свою очередь счел провокацией протест против бывшего главаря "ДНР". Об этом руководитель региона сообщил в своем видеообращении в Instagram.

"Прошу вас не выкрикивать лозунги, а быть объективными, справедливыми. Подумайте хорошо, кому выгодно вас провоцировать", – заявив он, подтвердив, что продолжает поддерживать Трапезникова, кандидатуру которого он продвигал.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Россия
Теги
террористы "ДНР" ДНР
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Как не скрепно!!!!а как же хрюзький мир??????))))))
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