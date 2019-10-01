"Он чужак!" В России взбунтовались против назначения экс-главаря "ДНР"

В Калмыкии (Россия) взбунтовались против назначения мэром Элисты бывшего главаря "ДНР" Дмитрия Трапезникова.
Об этом пишет "Интерфакс" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
"Назначение Трапезникова противоречит федеральному и республиканскому законодательству. Он не уроженец Калмыкии, он даже не гражданин России. Он чужак. Это возмущает участников сегодняшнего мероприятия", – рассказали местные активисты.
В России взбунтовались против назначения экс-главаря "ДНР"
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В Калмыкии взбунтовались против назначения экс-главаря "ДНР"
Соцсети
Отмечается, что в Элисте, как и во многих других городах России, жители не имеют права выбирать мэра. Градоначальника утверждают депутаты городской думы. Однако местных жителей решение не устроило.
За три дня в Элисте провели две акции протеста. Собрались около 300 активистов, которые выступили против назначения Трапезникова.
Подтверждающие публикации в соцсетях показал и украинский журналист Денис Казанский. "Вон "ДНР" из Калмыкии!", "Долой из Калмыкии иногородних министров и должностных лиц! Это предательство со стороны нашего главы, которому поверили простые люди, начиная с детей и заканчивая пенсионерами", – написали жители Калмыкии.
Twitter Дениса Казанского
Twitter Дениса Казанского
Люди выразили недовольство в соцсетях, записывая видеообращения и жалобы к главе Калмыкии Бату Хасикову, который представлял Трапезникова "эффективным менеджером".
Хасиков же в свою очередь счел провокацией протест против бывшего главаря "ДНР". Об этом руководитель региона сообщил в своем видеообращении в Instagram.
"Прошу вас не выкрикивать лозунги, а быть объективными, справедливыми. Подумайте хорошо, кому выгодно вас провоцировать", – заявив он, подтвердив, что продолжает поддерживать Трапезникова, кандидатуру которого он продвигал.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Трапезников был временно исполняющим обязанности главаря "ДНР" после смерти Александра Захарченко в результате взрыва в Донецке.
После вступления на должность он заявил о курсе на присоединение ОРДО к РФ.
Известно, что он родился в России в 1981-м, но уже в следующем году его семья переехала на Донбасс.
С 2001 по 2005 год Трапезников работал в футбольном клубе "Шахтер". После одной из проверок был уволен за финансовые махинации.
С 2010 работал заместителем председателя районного совета Петровского района города Донецка, на этой должности пробыл два года.
С 2005 по 2010 год, а также до начала вооруженного конфликта на Донбассе Трапезников занимался бизнесом. С 2014 он находился на разных административных должностях в составе группировки "ДНР".
Экс-главаря террористов, по словам журналиста Романа Цимбалюка, ранее называли "Сеньор Помидор" из-за того, что он краснел при вранье.
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