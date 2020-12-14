Режиссер-поклонник Путина из США привился от COVID-19 российской вакциной

Американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун вакцинировался от COVID-19 российским препаратом "Sputnik V".

Об этом он заявил в интервью пропагандистскому "Первому каналу". Сюжет с режиссером показали 14 декабря. Известно, что Стоун приехал в РФ для съемок нового фильма.

74-летний мужчина заявил, что получил первый укол несколько дней назад, однако точную дату не назвал.

Он считает, что препарат российской разработки якобы несправедливо "игнорируют" на Западе.

"Не знаю пока, насколько российская вакцина эффективна, но я слышал много положительных откликов о ней... Я считаю, что ваша вакцина полезна, не понимаю, почему на Западе ее игнорируют, пресса просто замалчивает всю информацию", – сказал Стоун.

Кинорежиссер отметил, что ему еще предстоит сделать второй укол. Для этого он планирует вновь приехать в РФ.

Напомним, в России утверждают, что вакцина от коронавируса "Sputnik V" якобы показала свою эффективность свыше 95%.

Однако, в Алтайском крае COVID-19 заразились трое медиков, которым была сделана прививка этим российским препаратом. Несмотря на этот и другие случаи заражения, в Москве 5 декабря уже началась вакцинация граждан от коронавируса.

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин не может быть привит российской вакциной, и назвали причину.

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