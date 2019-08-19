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Олег Жданов
Олег Жданов
Военный эксперт Все статьи автора

Путин бахнул по россиянам тем, чем пугал мир

3.4т Читать материал на украинском

На полигоне в Архангельской области России, где произошел взрыв, скорее всего, не производили пуски ракет "Буревестник", а испытывали двигатель для гиперзвуковой ракеты, который использует радиоактивные изотопы.

Я верю в версию о том, что под Северодвинском действительно проводились испытания в рамках проекта "Буревестник". Я верю в то, что Российская Федерация сейчас стряхивает с полок пыль и достает из запасников все, что было наработано или существовало в виде идей.

Идея с гиперзвуком была популярна еще в период "звездных войн" – стратегической оборонной инициативы. Надо было сбивать американские ракеты в космическом пространстве, и они планировали разместить на летающих платформах на орбите ядерные боезаряды.

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Но США и Израиль сегодня пошли намного дальше. Они ставят на вооружение лазерные пушки, которые применяются и прошли испытания в боевой обстановке в Сирии.

России надо чем-то ответить, втянуться в эту гонку вооружений, и начинают доставать старые разработки. Но, как всегда, срабатывает либо русский авось, либо что-то недосмотрели и не так сделали.

Фактически этот двигатель, который взорвался, произвел эффект "грязной бомбы". Ядерного взрыва не произошло, а вот загрязнение окружающей среды радиоактивными изотопами произошло. Тем, чем Путин пугал весь мир, он бахнул по россиянам – "грязной бомбой".

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Говорить о какой-то супермощи не приходится. Даже если посмотреть заказы российского оборонпрома, то в Индии постоянно падают российские Миг-29, гибнут индийские пилоты, а Индия стоит на пороге войны с Пакистаном.

А тут Китай бряцает оружием, закатил такой парад, что весь мир вздрогнул. И Россия должна чем-то удивить. А пока удивить нечем. Поэтому про мощь российской армии я бы пока не говорил.

Владимир Путин на военно-морском параде в Санкт-Петербурге

Владимир Путин на военно-морском параде в Санкт-Петербурге

Официальный сайт президента РФ

У них есть одна сильная сторона – огромнейший практический опыт в ведении боевых действий на суше. Их сухопутные части имеют боевой опыт, в том числе офицеры. Две чеченские войны, Сирия, Украина.

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Что касается воздуха, то их пилоты имеют практику ковровых бомбардировок. Они были разработаны и активно применялись во времена Вьетнамской войны. А для России это сегодня ноу-хау – они Сирию "утюжат" как только могут.

Но, опять же, это ограничивается 2-3 бригадами, которые на сегодня участвуют в этих боевых действиях.

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Автор
Олег Жданов Олег Жданов
Темы
Эксклюзив Взрыв на полигоне под Архангельском
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Новости России ракеты оружие
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Питон Каа
Питон Каа
Этот украинский "военный эксперт" не подвел, снова порадовал нас своими бредовыми выводами. Особенно повеселило про несчастных индийских пилотов, вынужденных летать на постоянно падающих российских самолетах. Про ковровые бомбардировки, которые с трудом осилили российские пилоты - и вовсе ржака. С такой аналитикой ему только в детском саду выступать.
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Нонаме Нонаме
Нонаме Нонаме
"Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов.... " Я бы тоже не нес за это ответственности.
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Кацапов Иметель
Кацапов Иметель
Нонаме Нонаме, Ты и за имя свое ответственность не несешь, ихтамнет безродный.
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Карпенко Алексей
Карпенко Алексей
Нонаме Нонаме, Пацакам и не нужно ничего нести, иди на х@й порожняком. Так быстрей будет.
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