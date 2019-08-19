На полигоне в Архангельской области России, где произошел взрыв, скорее всего, не производили пуски ракет "Буревестник", а испытывали двигатель для гиперзвуковой ракеты, который использует радиоактивные изотопы.

Я верю в версию о том, что под Северодвинском действительно проводились испытания в рамках проекта "Буревестник". Я верю в то, что Российская Федерация сейчас стряхивает с полок пыль и достает из запасников все, что было наработано или существовало в виде идей.

Идея с гиперзвуком была популярна еще в период "звездных войн" – стратегической оборонной инициативы. Надо было сбивать американские ракеты в космическом пространстве, и они планировали разместить на летающих платформах на орбите ядерные боезаряды.

Но США и Израиль сегодня пошли намного дальше. Они ставят на вооружение лазерные пушки, которые применяются и прошли испытания в боевой обстановке в Сирии.

России надо чем-то ответить, втянуться в эту гонку вооружений, и начинают доставать старые разработки. Но, как всегда, срабатывает либо русский авось, либо что-то недосмотрели и не так сделали.

Фактически этот двигатель, который взорвался, произвел эффект "грязной бомбы". Ядерного взрыва не произошло, а вот загрязнение окружающей среды радиоактивными изотопами произошло. Тем, чем Путин пугал весь мир, он бахнул по россиянам – "грязной бомбой".

Говорить о какой-то супермощи не приходится. Даже если посмотреть заказы российского оборонпрома, то в Индии постоянно падают российские Миг-29, гибнут индийские пилоты, а Индия стоит на пороге войны с Пакистаном.

А тут Китай бряцает оружием, закатил такой парад, что весь мир вздрогнул. И Россия должна чем-то удивить. А пока удивить нечем. Поэтому про мощь российской армии я бы пока не говорил.

Владимир Путин на военно-морском параде в Санкт-Петербурге Официальный сайт президента РФ

У них есть одна сильная сторона – огромнейший практический опыт в ведении боевых действий на суше. Их сухопутные части имеют боевой опыт, в том числе офицеры. Две чеченские войны, Сирия, Украина.

Что касается воздуха, то их пилоты имеют практику ковровых бомбардировок. Они были разработаны и активно применялись во времена Вьетнамской войны. А для России это сегодня ноу-хау – они Сирию "утюжат" как только могут.

Но, опять же, это ограничивается 2-3 бригадами, которые на сегодня участвуют в этих боевых действиях.

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