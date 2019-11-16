Утопил ученого: всплыли детали еще об одной жертве профессора-палача из России

Ученый Василий Сорокин, которого называют первой жертвой убившего аспирантку-любовницу профессора Олега Соколова из Санкт-Петербурга, погиб из-за чрезмерной трусости преподавателя.
Историка тогда назначили командиром судна, однако тот не справился и оно пошло ко дну. Детали трагического инцидента рассказал основатель морского исторического клуба Ленинграда Рудольф Погожин, который видел все своими глазами, пишет "Комсомольская правда".
"Ему была важна романтика, а не безопасность. Он ощущал себя на корабле, как в средние века. Начал расставлять паруса, открывать затворы на люках. Потом нам рассказали, что он хотел создать экзотическую ситуацию. На палубу пошла волна, трюм затопило. А он даже не обращал на это внимание, не откачивал воду. Кричал, что мачту надо отрубить. Видимо, в фильмах видел. Зачем ее рубить? И корабль пошел ко дну", – поделился Погожин.
Соколов до аспирантки убил еще одного человека
Фото Михаила Воробьева
Соколов, как командир, должен был последним покинуть борт, однако он сбежал при первой же возможности.
"Я заметил, что второй корабль отстает. Развернулся и пошел к ним, но когда мы приплыли, "Нева" уже начала погружаться под воду. И Соколов в первую очередь стал спасать свой чемоданчик с антикварными подсвечниками. Схватил его и первым прыгнул на шлюпку. Поплыл один, не стал никого спасать. Там было еще 15 подростков", – вспомнил Погожин.
Соколов до аспирантки убил еще одного человека
Фото Михаила Воробьева
Напомним, Соколова признали виновным в смерти Сорокина в 80-х годах, однако профессор отделался условным сроком.
Дело профессора-палача: всплыли детали еще об одной жертве
Комсомольская правда
Как сообщал OBOZREVATEL:
Преподавателя истории Олега Соколова задержали после того, как он попытался утопить в реке рюкзак с отрубленными женскими руками.
На допросе Соколов рассказал, что девушку убил из мелкокалиберного обреза и спрятал тело в своем доме.
На следующий день ученый принимал в гостях друзей, но они ничего не заметили. После профессор решил расчленить труп.
Позже в сеть попало видео, на котором видно, как Соколов избавлялся от тела убитого им студентки Ещенко.
Преподаватель из Питера, которого подозревают в жестоком убийстве своей любовницы, хотел казнить себя на глазах туристов в Петропавловской крепости. Сделать это он намеревался в костюме Наполеона.
Соколов утверждал, что выстрелил из винтовки в девушку во время ссоры из-за ее ревности к детям любимого от предыдущих браков. Однако выяснилось, что смерть наступила во сне – в 2:00 ночи.
На суде, где избирали меру пресечения, доцент расплакался и бился головой о стену. Профессор попросил его арестовать, чтобы не покончить жизнь самоубийством.
Всплыла переписка Ещенко перед смертью с подругой. Девушка жаловалась, что "теряет себя".
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