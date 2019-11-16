Утопил ученого: всплыли детали еще об одной жертве профессора-палача из России

Ученый Василий Сорокин, которого называют первой жертвой убившего аспирантку-любовницу профессора Олега Соколова из Санкт-Петербурга, погиб из-за чрезмерной трусости преподавателя.

Историка тогда назначили командиром судна, однако тот не справился и оно пошло ко дну. Детали трагического инцидента рассказал основатель морского исторического клуба Ленинграда Рудольф Погожин, который видел все своими глазами, пишет "Комсомольская правда".

"Ему была важна романтика, а не безопасность. Он ощущал себя на корабле, как в средние века. Начал расставлять паруса, открывать затворы на люках. Потом нам рассказали, что он хотел создать экзотическую ситуацию. На палубу пошла волна, трюм затопило. А он даже не обращал на это внимание, не откачивал воду. Кричал, что мачту надо отрубить. Видимо, в фильмах видел. Зачем ее рубить? И корабль пошел ко дну", – поделился Погожин.

Соколов до аспирантки убил еще одного человека Фото Михаила Воробьева

Соколов, как командир, должен был последним покинуть борт, однако он сбежал при первой же возможности.

"Я заметил, что второй корабль отстает. Развернулся и пошел к ним, но когда мы приплыли, "Нева" уже начала погружаться под воду. И Соколов в первую очередь стал спасать свой чемоданчик с антикварными подсвечниками. Схватил его и первым прыгнул на шлюпку. Поплыл один, не стал никого спасать. Там было еще 15 подростков", – вспомнил Погожин.

Соколов до аспирантки убил еще одного человека Фото Михаила Воробьева

Напомним, Соколова признали виновным в смерти Сорокина в 80-х годах, однако профессор отделался условным сроком.

Дело профессора-палача: всплыли детали еще об одной жертве Комсомольская правда

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