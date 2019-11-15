"Не хочется убивать": всплыла переписка возлюбленной профессора-палача перед смертью

Убитая своим сожителем, профессором истории из Санкт-Петербурга Олегом Соколовым аспиратка Анастасия Ещенко за два года до трагедии жаловалась подруге, что "теряет себя".
Подтверждающую переписку девушки с ее соседкой по студенческому общежитию опубликовал "Московский комсомолец" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что о романе с преподавателем истории Соколовым Ещенко рассказала соседке Евгении Лукьяновой в январе 2015 года. Ее родители были не в курсе их связи с историком, поскольку тот был против.
Соколов убил аспирантку: всплыла переписка девушки
В 2017 году она призналась, что стала чувствовать напряженность в отношениях. Соколов на Новый год уехал к детям, а Ещенко, как выяснилось, он запрещал с ними общаться.
В мае 2019 года, за полгода до убийства, Ещенко писала соседке: "Вчера полдня боялась позвонить преподавателю. Голос дрожит. Да, я тоже об этом думаю. Быть честным и делать что-то для людей, а все остальное. Все равно конец у всех один, и душа, не хочется ее убивать".
Московский комсомолец
Московский комсомолец
Московский комсомолец
По мнению подруги, Соколов действительно любил Анастасию, однако ей нужно было вовремя от него уйти.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Преподавателя истории Олега Соколова задержали после того, как он попытался утопить в реке рюкзак с отрубленными женскими руками.
На допросе Соколов рассказал, что девушку убил из мелкокалиберного обреза и спрятал тело в своем доме.
На следующий день ученый принимал в гостях друзей, но они ничего не заметили. После профессор решил расчленить труп.
Позже в сеть попало видео, на котором видно, как Соколов избавлялся от тела убитого им студентки Ещенко.
Преподаватель из Питера, которого подозревают в жестоком убийстве своей любовницы, хотел казнить себя на глазах туристов в Петропавловской крепости. Сделать это он намеревался в костюме Наполеона.
Соколов утверждал, что выстрелил из винтовки в девушку во время ссоры из-за ее ревности к детям любимого от предыдущих браков. Однако выяснилось, что смерть наступила во сне – в 2:00 ночи.
На суде, где избирали меру пресечения, доцент расплакался и бился головой о стену. Профессор попросил его арестовать, чтобы не покончить жизнь самоубийством.
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