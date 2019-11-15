"Не хочется убивать": всплыла переписка возлюбленной профессора-палача перед смертью

Убитая своим сожителем, профессором истории из Санкт-Петербурга Олегом Соколовым аспиратка Анастасия Ещенко за два года до трагедии жаловалась подруге, что "теряет себя".

Подтверждающую переписку девушки с ее соседкой по студенческому общежитию опубликовал "Московский комсомолец" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что о романе с преподавателем истории Соколовым Ещенко рассказала соседке Евгении Лукьяновой в январе 2015 года. Ее родители были не в курсе их связи с историком, поскольку тот был против.

Соколов убил аспирантку: всплыла переписка девушки

В 2017 году она призналась, что стала чувствовать напряженность в отношениях. Соколов на Новый год уехал к детям, а Ещенко, как выяснилось, он запрещал с ними общаться.

В мае 2019 года, за полгода до убийства, Ещенко писала соседке: "Вчера полдня боялась позвонить преподавателю. Голос дрожит. Да, я тоже об этом думаю. Быть честным и делать что-то для людей, а все остальное. Все равно конец у всех один, и душа, не хочется ее убивать".

Московский комсомолец

Московский комсомолец

Московский комсомолец

По мнению подруги, Соколов действительно любил Анастасию, однако ей нужно было вовремя от него уйти.

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