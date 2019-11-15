Главная Новости
15 ноября • обновлено в 19:10
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

"Не хочется убивать": всплыла переписка возлюбленной профессора-палача перед смертью

4.5т
Читать материал на украинском

Убитая своим сожителем, профессором истории из Санкт-Петербурга Олегом Соколовым аспиратка Анастасия Ещенко за два года до трагедии жаловалась подруге, что "теряет себя".

Подтверждающую переписку девушки с ее соседкой по студенческому общежитию опубликовал "Московский комсомолец" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что о романе с преподавателем истории Соколовым Ещенко рассказала соседке Евгении Лукьяновой в январе 2015 года. Ее родители были не в курсе их связи с историком, поскольку тот был против.

Новости
Признался сквозь слезы: в деле профессора-палача из России произошел резкий поворот

Соколов убил аспирантку: всплыла переписка девушки

Соколов убил аспирантку: всплыла переписка девушки

В 2017 году она призналась, что стала чувствовать напряженность в отношениях. Соколов на Новый год уехал к детям, а Ещенко, как выяснилось, он запрещал с ними общаться.

В мае 2019 года, за полгода до убийства, Ещенко писала соседке: "Вчера полдня боялась позвонить преподавателю. Голос дрожит. Да, я тоже об этом думаю. Быть честным и делать что-то для людей, а все остальное. Все равно конец у всех один, и душа, не хочется ее убивать".

"Не хочется убивать": всплыла переписка возлюбленной профессора-палача перед смертью

Московский комсомолец

"Не хочется убивать": всплыла переписка возлюбленной профессора-палача перед смертью

Московский комсомолец

"Не хочется убивать": всплыла переписка возлюбленной профессора-палача перед смертью

Московский комсомолец

По мнению подруги, Соколов действительно любил Анастасию, однако ей нужно было вовремя от него уйти.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Место
Россия Санкт-Петербург
Теги
Новости России убийство
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
7
1
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Флегмат Владимир
Флегмат Владимир
Может этот преподаватель помнит времена блокадного Ленинграда и его привычки .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги