Пилил тело и выпивал: всплыли жуткие подробности убийства студентки в России

Студентка из Санкт-Петербурга (РФ) Анастасия Ещенко, которую расчленил преподаватель истории Олег Соколов, была убита из мелкокалиберного обреза еще в четверг, 7 ноября.

Произошло это в квартире ученого на набережной Мойки, 82, передает Telegram-канал "Подъем" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

О том, как погибла 24-летняя девушка, историк рассказал на допросе. Мотив, по его заявлению, – ревность.

Олег Соколов и Анастасия Ещенко Коллаж

При этом на следующий день после убийства ученый принимал в гостях друзей. Тело было спрятано и они ничего не заметили.

Избавиться от трупа Соколов решил по частях и купил для этого пилу. В процессе расчленения мужчине не раз становилось дурно и он выпивал. Именно поэтому, как рассказал задержанный, он упал в воду, когда хотел утопить останки в реке.

После преподаватель планировал покончить с собой, для чего положил в карман предсмертную записку, передает НТВ в Telegram. Историк хотел совершить суицид в Петропавловской крепости, на глазах у горожан и туристов.

Как писал OBOZREVATEL, преподавателя истории Олега Соколова задержали после того, как он попытался утопить в реке рюкзак с отрубленными женскими руками.

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