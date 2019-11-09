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9 ноября • обновлено в 19:12
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Пилил тело и выпивал: всплыли жуткие подробности убийства студентки в России

3.2т Читать материал на украинском

Студентка из Санкт-Петербурга (РФ) Анастасия Ещенко, которую расчленил преподаватель истории Олег Соколов, была убита из мелкокалиберного обреза еще в четверг, 7 ноября.

Произошло это в квартире ученого на набережной Мойки, 82, передает Telegram-канал "Подъем" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

О том, как погибла 24-летняя девушка, историк рассказал на допросе. Мотив, по его заявлению, – ревность.

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Олег Соколов и Анастасия Ещенко

Олег Соколов и Анастасия Ещенко

Коллаж

При этом на следующий день после убийства ученый принимал в гостях друзей. Тело было спрятано и они ничего не заметили.

Избавиться от трупа Соколов решил по частях и купил для этого пилу. В процессе расчленения мужчине не раз становилось дурно и он выпивал. Именно поэтому, как рассказал задержанный, он упал в воду, когда хотел утопить останки в реке.

После преподаватель планировал покончить с собой, для чего положил в карман предсмертную записку, передает НТВ в Telegram. Историк хотел совершить суицид в Петропавловской крепости, на глазах у горожан и туристов.

Как писал OBOZREVATEL, преподавателя истории Олега Соколова задержали после того, как он попытался утопить в реке рюкзак с отрубленными женскими руками.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
Россия Санкт-Петербург
Теги
убийство Новости России фотографии видео преподаватель
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Гоша Злой
Гоша Злой
Мильчаков явно его лучший студент... а так вообще то непонятно где скрепы - почему в наполеоновском а не николаевском мундире сдохнуть решил?
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Не вспотел еще нацист, животное гандон?
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