Роман не был секретом: появились новые детали жуткого убийства студентки преподавателем в РФ

Отношения студентки из Санкт-Петербурга (РФ) Анастасии Ещенко с преподавателем истории Олегом Соколовым, который убил и расчленил девушку, начались еще в 2016 году.

Вместе с Анастасией ученый даже опубликовал несколько научных работ, передает КП. При этом до встречи со студенткой он был женат и воспитывал двух детей.

"Все знали об их отношениях, это не было секретом. Но она была отличницей, умной, образованной и без него. Он не делал ей поблажек, как и другим студентам.

Соколов был невероятно увлеченным своим делом. Буквально жил им. Был требовательным, но преподносил материал крайне живописно. Слушать его лекции было одно удовольствие. В личном отношении он был исключительно приятный человек. Можно сказать так, он был патетичным, эксцентричным, но никак не агрессивным", – рассказали однокурсники убитой.

Анастасия Ещенко и Олег Соколов. Убитая студентка участвовала в военных реконструкциях со своим преподавателем КП

"Я знакома с его женой. Олег прекрасно относился к своим детям. У него две дочки от последней супруги. Он их боготворил. Одна недавно пошла в школу, другая еще нет. С детства они учат французский. Олег ведь несколько раз был женат. Он уже дедушка", – добавила преподаватель и близкая подруга историка Ирина (имя изменено). Она призналась, что не знает, оформила ли супружеская пара официальный развод.

Жена Олега, по словам подруги, делала вид, что ничего не происходит. Скандалов в семье не было. Сам же Соколов утверждает, что ссоры устраивала ему как раз убитая, которая ревновала его к дочерям.

Анастасия Ещенко КП

Анастасия Ещенко и Олег Соколов (справа) КП

Как писал OBOZREVATEL, преподавателя истории Олега Соколова задержали после того, как он попытался утопить в реке рюкзак с отрубленными женскими руками.

На допросе Соколов рассказал, что девушку убил из мелкокалиберного обреза и спрятал тело в своем жилище. На следующий день ученый принимал в гостях друзей, но они ничего не заметили. После он решил расчленить труп.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.