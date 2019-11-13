Признался сквозь слезы: в деле профессора-палача из России произошел резкий поворот

Профессор истории Олег Соколов, который в российском Санкт-Петербурге жестоко расправился со своей студенткой-любовницей Анастасией Ещенко, застрелил ее во сне.

В среду, 13 ноября, он отказался от права не свидетельствовать против себя и рассказал подробности убийства, пишет "Фонтанка".

До этого Соколов уверял, что выстрелил из винтовки в девушку в ходе ссоры из-за ее ревности к детям возлюбленного от предыдущих браков. Однако выяснилось, что смерть наступила во сне – в 2 часа ночи.

В деле профессора-палача из России произошел поворот Московский комсомолец

Соколов, по версии следствия, после детального рассмотрения всех обстоятельств, взял обрез, зарядил его патроном и выстрелил Ещенко в висок. А потом еще три раза, перезаряжая винтовку. Четыре пули в голове девушки нашли с помощью рентгена.

Следовательно, версия защиты о том, что мужчина убил любовницу в состоянии аффекта, дала трещину.

Адвокат Соколова Александр Почуев рассказал, что мужчина дал показания на камеру. "Допрос производился с видеофиксацией. Показания давал сквозь слезы, сожалея о содеянном", – рассказал адвокат. Также он выразил соболезнования всем, кого затронула трагедия, но попросил "воздержаться от смакования кровавых подробностей процесса".

Соколов застрелил студентку-любовницу во сне spb.kp.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

Преподавателя истории Олега Соколова задержали после того, как он попытался утопить в реке рюкзак с отрубленными женскими руками.

На допросе Соколов рассказал, что девушку убил из мелкокалиберного обреза и спрятал тело в своем жилище.

На следующий день ученый принимал в гостях друзей, но они ничего не заметили. После он решил расчленить труп.

Позже выяснилось, что Соколов, которого подозревают в жестоком убийстве своей студентки-любовницы, хотел казнить себя на глазах туристов в Петропавловской крепости. Сделать это он намеревался в костюме Наполеона.

На суде, где избирали меру пресечения, Соколов расплакался и бился головой об стену. Профессор попросил его арестовать, чтобы не покончить с собой.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.