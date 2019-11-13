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14 ноября • обновлено в 00:23
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Признался сквозь слезы: в деле профессора-палача из России произошел резкий поворот

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Профессор истории Олег Соколов, который в российском Санкт-Петербурге жестоко расправился со своей студенткой-любовницей Анастасией Ещенко, застрелил ее во сне.

В среду, 13 ноября, он отказался от права не свидетельствовать против себя и рассказал подробности убийства, пишет "Фонтанка".

До этого Соколов уверял, что выстрелил из винтовки в девушку в ходе ссоры из-за ее ревности к детям возлюбленного от предыдущих браков. Однако выяснилось, что смерть наступила во сне – в 2 часа ночи.

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В деле профессора-палача из России произошел поворот

В деле профессора-палача из России произошел поворот

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Соколов, по версии следствия, после детального рассмотрения всех обстоятельств, взял обрез, зарядил его патроном и выстрелил Ещенко в висок. А потом еще три раза, перезаряжая винтовку. Четыре пули в голове девушки нашли с помощью рентгена.

Следовательно, версия защиты о том, что мужчина убил любовницу в состоянии аффекта, дала трещину.

Адвокат Соколова Александр Почуев рассказал, что мужчина дал показания на камеру. "Допрос производился с видеофиксацией. Показания давал сквозь слезы, сожалея о содеянном", – рассказал адвокат. Также он выразил соболезнования всем, кого затронула трагедия, но попросил "воздержаться от смакования кровавых подробностей процесса".

Соколов застрелил студентку-любовницу во сне

Соколов застрелил студентку-любовницу во сне

spb.kp.ru

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Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Место
Россия Санкт-Петербург
Теги
Новости России убийство
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