Цветы в три слоя: в России похоронили убитую профессором-палачом аспирантку. Фото и видео

В станице Старовеличковской на Кубани в России в субботу, 16 ноября, похоронили убитую в Санкт-Петербурге аспирантку Анастасию Ещенко, в смерти которой обвиняют ее сожителя историка Олега Соколова.
Об этом сообщает местное издание "Живая Кубань" (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте новость до конца).
Отмечается, что поминальная служба состоялась в Свято-Троицком храме станицы. Проститься с девушкой в ее родной дом пришли сотни земляков.
Олег Соколов: на Кубани похоронили Анастасию Ещенко
На Кубани похоронили Анастасию Ещенко
Живая Кубань
На Кубани похоронили Анастасию Ещенко
Живая Кубань
На Кубани похоронили Анастасию Ещенко
Живая Кубань
На Кубани похоронили Анастасию Ещенко
Живая Кубань
Жители домов, расположенных по пути следования процессии, выходили на улицу, чтобы почтить память Анастасии, не сдерживая слез. Родители убитой девушки, бабушка, дедушка и брат тяжело перенесли прощание.
Похороны состоялись на одном из местных кладбищ, где похоронены другие члены семьи. Присутствовали только родственники и близкие. Девушку отпевали и хоронили в закрытом гробу. Напомним, тело аспирантки расчленовали.
На могиле 24-летней Ещенко оставили много живых цветов, покрыв ее в три слоя.
На Кубани похоронили Анастасию Ещенко
Живая Кубань
На Кубани похоронили Анастасию Ещенко
ТАСС
На Кубани похоронили Анастасию Ещенко
ТАСС
На Кубани похоронили Анастасию Ещенко
ТАСС
Как сообщал OBOZREVATEL:
Преподавателя истории Олега Соколова задержали после того, как он попытался утопить в реке рюкзак с отрубленными женскими руками.
На допросе Соколов рассказал, что девушку убил из мелкокалиберного обреза и спрятал тело в своем доме.
На следующий день ученый принимал в гостях друзей, но они ничего не заметили. После профессор решил расчленить труп.
Позже в сеть попало видео, на котором видно, как Соколов избавлялся от тела убитого им студентки Ещенко.
Преподаватель из Питера, которого подозревают в жестоком убийстве своей любовницы, хотел казнить себя на глазах туристов в Петропавловской крепости. Сделать это он намеревался в костюме Наполеона.
Соколов утверждал, что выстрелил из винтовки в девушку во время ссоры из-за ее ревности к детям любимого от предыдущих браков. Однако выяснилось, что смерть наступила во сне – в 2:00 ночи.
На суде, где избирали меру пресечения, доцент расплакался и бился головой о стену. Профессор попросил его арестовать, чтобы не покончить жизнь самоубийством.
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