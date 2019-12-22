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22 декабря • обновлено в 11:09
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"Окститесь!" В России вскрыли самую нелепую ложь Сталина

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Российский журналист предположил, что официальная дата рождения советского диктатора Иосифа Сталина может быть ложной.

Как пишет Комсомольская правда, на самом деле Иосиф Джугашвили – будущий Сталин –появился на свет не 21 декабря 1879 года, а раньше на год и три дня.

Об этом, сообщает издание, свидетельствует запись метрической книги Горийской соборной церкви Тифлисской губернии: "1878 год. Иосиф родился 6 декабря (18 по новому стилю, – Ред.), крестился 17-го, родители – жители г. Гори крестьянин Виссарион Иванович Джугашвили и законная жена его Екатерина Георгиевна".

Иосиф Сталин

Иосиф Сталин

krugosvet.ru

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В издании отметили, что ходили слухи, то якобы мать специально добавила Сталину год, чтобы в училище ему дали стипендию.

Кроме того, в свидетельстве об окончании им Горийского духовного училища прямо указано: "Родился в шестой день месяца декабря 1878 г.". Эта же дата фигурировала в досье царской охранки на революционера Кобу.

Также в декабре 1920 года, уже после победы Октябрьской революции, Сталин в анкете шведской газеты "Folkets Dagblad Politiken” ("Ежедневная Народная Политическая Газета") собственноручно вывел дату рождения – 18 декабря 1878 год.

Однако уже в декабре 1922 года личный помощник Сталина Иван Товстуха, заполняя за шефа очередную партийную анкету, поставил новую дату – 21 декабря 1879 года.

Вскоре именно эта дата стала официальным днем рождения Сталина, вытеснив подлинную. И отмечается до сих пор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России зафиксировали рекордный уровень одобрения советского диктатора Иосифа Сталина – суммарно около70% процентов россиян положительно оценили его роль в истории.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Персона
Иосиф Сталин
Место
Россия
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