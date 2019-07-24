Окружен вооруженными людьми: всплыло фото Путина 20-летней давности

В сети появилось фото президента России Владимира Путина возле самолета в Ботлихе (республика Дагестан) в 1999 году. Возле него – вооруженные люди и мужчины в деловых костюмах.

Кадр разместил в сети российский журналист, главный редактор, совладелец и ведущий радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Он сообщил, что мужчина с пулемет-автоматом справа – новоназначенный и.о. губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин.

Владимир Путин Instagram Алексея Венедиктова

Россиянам явно не понравилось новое назначение. Они начали недовольно комментировать фото.

"Ощущение от фото, что на разборки или сходняк пожаловал "братан", "Какие в России охранники "талантливые" управленцы", "Позор России. Путин – нищета", – написали пользователи.

Отметим, что согласно информации сайта президента России, в июле 1998 года Путин был назначен директором Федеральной службы безопасности РФ, одновременно – с марта 1999 года – секретарем Совета Безопасности РФ. С августа 1999 года – председателем правительства России. А с 31 декабря 1999 года – и. о. президента Российской Федерации.

Комментарии Скриншот

Комментарии Скриншот

Комментарии Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть удивили новые фото президента России Владимира Путина, на которых он выглядит уставшим и сильно постаревшим.

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