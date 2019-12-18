Оккупанты вспыхнули гневом на "ликвидацию" Севастополя Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский в законопроекте о децентрализации убрал "специальный статус" аннексированного Россией Севастополя, что вызвало негодование у оккупантов.

Так, глава комитета "парламента" Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что упоминание полуострова и города нужно полностью исключить из конституции Украины, передает РИА Новости.

"Это огромное ошибка со стороны президента Зеленского. Они обязаны вообще убрать из своей конституции пункты, где упоминается Крым и Севастополь, которые сегодня являются неотъемлемой частью Российской Федерации", – заявил оккупант.

Гемпель считает, что исключение слов об аннексированном Крыме сделает Конституцию Украины документом, отвечающим современным международным реалиям. По его мнению, Основной Закон "устарел почти на шесть лет".

Такое заявление поддержал "глава государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений" Альберт Кангиев, отметив, что инициативы украинской власти для "российского" Крыма не имеют никакого значения.

Севастополь

Как сообщал OBOZREVATEL:

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Клочко сообщил, что аннексированный Севастополь еще могут внести в законопроект президента Украины Владимира Зеленского об изменении Конституции.

Ранее Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, в котором подробно описано его видение административной реформы в Украине.

При этом сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что президент Владимир Зеленский предлагаемыми изменениями в Конституцию отменяет демократическую реформу децентрализации и вводит смотрящих и диктатуру.

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