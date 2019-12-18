Главная Новости
18 декабря • обновлено в 10:08
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Оккупанты вспыхнули гневом на "ликвидацию" Севастополя Зеленским

7.3т
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский в законопроекте о децентрализации убрал "специальный статус" аннексированного Россией Севастополя, что вызвало негодование у оккупантов.

Так, глава комитета "парламента" Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что упоминание полуострова и города нужно полностью исключить из конституции Украины, передает РИА Новости.

"Это огромное ошибка со стороны президента Зеленского. Они обязаны вообще убрать из своей конституции пункты, где упоминается Крым и Севастополь, которые сегодня являются неотъемлемой частью Российской Федерации", – заявил оккупант.

Новости
Неужели Зеленский смирился с потерей Крыма: Павел Жебривский о децентрализации

Гемпель считает, что исключение слов об аннексированном Крыме сделает Конституцию Украины документом, отвечающим современным международным реалиям. По его мнению, Основной Закон "устарел почти на шесть лет".

Такое заявление поддержал "глава государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений" Альберт Кангиев, отметив, что инициативы украинской власти для "российского" Крыма не имеют никакого значения.

Севастополь

Севастополь

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Клочко сообщил, что аннексированный Севастополь еще могут внести в законопроект президента Украины Владимира Зеленского об изменении Конституции.

  • Ранее Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, в котором подробно описано его видение административной реформы в Украине.

  • При этом сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что президент Владимир Зеленский предлагаемыми изменениями в Конституцию отменяет демократическую реформу децентрализации и вводит смотрящих и диктатуру.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Темы
Аннексия Крыма Децентрализация в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Севастополь
Тег
Крым
Поделиться в Facebook
17
Комментарии
32
53
Смешно
4
Интересно
2
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Серко Прокоп
Серко Прокоп
Вот откроет Путин Крымский мост на днях, Зеленский должен его закрыть в тот же день.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
1 из 2 ответов | показать все
Смит Николай
Смит Николай
Серко Прокоп, у вас на роисси скоро мостов уже не останется , последние короеды доедают
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
иванов вова
иванов вова
Какой долб.. ёб пишет названия к статьям?! Прямо демонстрации а Крыму по этому поводу начались!!! Пускай статус луны поменяет!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Упоминание Крыма в конституции украины равносильно тому что бы там аналогичным способом упоминалась бы и Альфа Центавра
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги