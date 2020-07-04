Я вот ещё 1 июля поздно вечером думал о том, что именно значат эти нарисованные 78%. Что именно значат эти полностью сфальсифицированные 78% на незаконном голосовании-балагане, по поводу полностью незаконного принятия поправок в Конституцию, которые совершенно незаконным образом придумывались и обсуждались на сходняках-балаганах незаконной Госдумы.

Демонстративные 78%, ничего общего не имеющие с реальностью – это когда средневеково-сегодняшний оккупант пришёл на твою землю; на твоих глазах, когда ты связан, изнасиловал и убил твою мать, жену, сестру и дочь; избил тебя в месиво почти до смерти; положил тебя лицом в пол и надавил на твой затылок кирзовым сапогом. И сказал, что теперь ты будешь до гроба работать на него, в качестве раба, на этой оккупированной территории, когда-то бывшей твоей землёй. Твою мать, жену, сестру и дочь тебе похоронить не дадут: их кинут в вырытый ров, вместе с десятками миллионов таких же, и сверху закидают землёй, чтобы не воняли.

78% – это акция устрашения, унижения, подчинения и утверждения над тобой альфа-бандита с АК-47.

Вот, что хотели этими 78 процентами нам всем сказать Путин и главные члены его ОПГ.

Чтобы мы просто не рыпались.

Получилось ли это у них?

И да, и нет.

Нет, потому что Путин – просто жалок и смешон. Он должен был разломать Конституцию, переписывая её под себя, "вечного", путём преступного незаконного балагана-фарса. Вся эта незаконная процедура будет отменена на следующий же день после того, как Путина в Кремле не станет. Она не переживёт первого же независимого квалифицированного юридического мнения в Парламенте и/или суде освобождённой, от оккупационной путинской ОПГ, России.

Да, потому что бандит Путин располагает ФСО, ФСБ, Росгвардией, полицией и армией.

Впрочем, когда я эмигрировал из СССР в 1988 году, у преступного руководства СССР тоже были КГБ, милиция и армия, и казалось, что невозможно разрушить этого колосса. Не буду далее писать банальности про его глиняные ноги. Всё это рухнуло всего лишь через три года.

Да, Путин ещё успеет пролить кровь, это мы знаем.

Мы также знаем, что прежде, чем Муссолини вздёрнули на виселице вниз головой, и прежде, чем Чаушеску расстреляли около стены солдатской уборной, ими было пролито много безвинной крови.

Но мы также знаем слова Гёте "Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идёт на бой!".

Оккупанты сами не уйдут.

Мы должны оказать им – С: Сопротивление