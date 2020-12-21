Оккупанты пообещали крымчанам более 50 тыс. кубов воды ежесуточно и назвали дату

Марина Лисничук Новости России 15:34, 21.12.2020 Обновлено: 15:35, 21.12.2020

Россия до марта 2021 года намерена завершить строительство всей необходимой инфраструктуры для водоснабжения оккупированного Крыма, чтобы подавать не менее 50 тыс. кубов ежесуточно.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на годовой коллегии оборонного ведомства. Его слова цитирует "Интерфакс".

Чиновник похвалился, что ранее российские военные соорудили 819 километров полевого магистрального трубопровода для водоснабжения Симферополя, а также подачи воды для центральной части полуострова.

Они "эксплуатируются уже полгода" и якобы подали не менее 6 миллионов кубометров воды.

Также российский министр отметил, что в этом году для Севастополя завершили строительство водовода и гидротехнических сооружений, которые позволяют "подавать 15 тысяч м куб. воды ежесуточно".

"С 1 марта следующего года объем ежесуточной подачи воды еще увеличится на 50 тыс. кубометров за счет завершения строительства водозабора и инженерной инфраструктуры", – заверил Шойгу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • так называемые власти оккупированного полуострова нашли новый источник воды в Крыму. Там в кратчайшие сроки намеренны построить водозабор на реке Бельбек в Севастополе.

  • Местные жители показали на видео процес строительства, отметив, что остатки воды в Крыму хотят забрать для военных РФ.

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