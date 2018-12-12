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Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
ЖурналистВсе статьи автора

Оказывается, Путин - шпион и предатель родины!

1.9т

В архивах немецкой разведки нашли удостоверение агента "Штази" Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Путин мог иметь удостоверение "Штази", поскольку эта немецкая спецслужба во времена СССР сотрудничала с КГБ. Напомню, одной из основных задач "Штази" было шпионить за населением, главным образом через обширную сеть граждан, ставших информаторами.

Новости
А зачем Путину нападать? Разве ему это выгодно?

Примечательно, что всё как у классика: "Он просто шпион. Предатель родины. Есть такое понятие - предатель родины. Вот он - один из них. Он просто подонок - вот и всё".

Оказывается, Путин - шпион и предатель родины!

Интересно, что удостоверение немецкого шпиона на В. И. Ленина не нашли, но считают его таковым. А вот удостоверение немецкого шпиона В. В. Путина нашли, но таковым его отказываются признать.

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Андрей НофенкоАндрей Нофенко
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Владимир Путин
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Источник:Facebook Андрея Нофенко
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Фу!Мерзкий ублюдок!
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Довженко Валентин
Довженко Валентин
Почему воров и предателей ( типа насирова и Колесникова) комментировать нельзя? Обоз, это что особенные лидары? Прошу прощения у автора этого блога.
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