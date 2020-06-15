Помните, я вам говорил, что все в жизни должно быть органично? Что п*зд*ц должен быть полным, цирк абсолютным, еб*нат*рий – феерическим.

Я прекращаю дозволенные речи. Потому что этот момент настал и сказать мне больше нечего. Главный Храм Вооруженных Сил Российской Федерации закольцевал кольцо Саурона.

Эклектика этого заведения настолько абсолютна, что нельзя добавить больше ни грамма. Ни сантиметра. Никакой безумный мозг Кафки не способен больше привнести в эту построенную ими реальность ничего.

Христианство своим кредо объявляет любовь к ближнему, милосердие и бессребреничество.

Россия своей религией объявляет победу во Второй мировой.

Церковь своим кредо объявляет антисталинизм.

И вот они сходятся в одном месте. Лед и пламень. Болезнь и галоперидол. Фродо Бэггинс и патриарх Кирилл.

Совершенно фантастическая черная башня Изенгарда, окруженная круглой стеной и факельным шествием фонарей, ступени которой выполнены из переплавленной нацистской техники а пол выложен плитами, сделанными из осколков мин и снарядов. Стены православного храма выложены мозаикой со Сталиным, который убил православных попов больше, чем Чингисхан, Батый и Мамай вместе взятые. При том, что это еще один миф – русская церковь расцвела именно при Орде, веротерпимость которой была государственной религией. С полковником КГБ Путиным, ловившим этих самых попов и ни дня не служившим министром обороны Шойгу. С костюмированным кардебалетом в форме солдат советской армии времен второй мировой, которым только хоругвей не хватает в руках вместо полковых знамен. "Хоругвь Второго Белорусского. За Сталина! С нами Бог!"

Которые стоят на вытяжку вдоль реликвии "фуражка Гитлера".

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов, рассказывая о мемориальном комплексе "Дорога памяти", где хранятся в том числе вещи Адольфа Гитлера, назвал их "настоящими реликвиями".

"Применили специальные системы очистки воздуха, чтобы не повредить экспонаты, особенно дорогостоящие. Там есть уникальные вещи, вплоть до костюма Гитлера, который сохранился до сих пор, там есть фуражка Гитлера. Там есть уникальные экспонаты, которые раньше нигде не выставлялись", — сказал он.

Напротив мозаики Сталина хранится, надо так полагать.

И все это слушает согнанный слушатель академии им. Гагарина. И крестится вместо лекции. Привет, Юра! Поехали!

И где-то мне попалась фотка, как во время церемонии открытия внутрь храма въезжает броневик "Рысь". Вот не обратил внимания, то ли жаба, то ли правда, а сейчас не найду, но если кто кинет в комменты - буду благодарен.

И над всем этим, с броневиком, нацисткой техникой, Сталиным, фуражкой Гитлера, кардебалетом и слушателем Академии им. Гагарина в христианском храме - Он.

Блестящий золотом беспощадный Дагон.

Полный абсолютный Лавкрафт.

Золотой телец морей во всей его ужасающей красоте и блеске беспощадности.

Не сотвори себе кумира.

Дагон! Дагон!

Ну какой, бл*дь, Толкиен, переспав с каким, бл*дь, Лавкравтом в какой, бл*дь, "Игре Престолов" мог разродиться вот этим вот?

Смотрите, дети. Смотрите.

И думайте.

И покупайте пулемет. И чистите его. И думайте, кого выбираете. И за кого голосуете. И кто у вас в соседях.

Потому что ЭТО само собой не рассосется.

Такое никогда само не проходит.

Это взорвется. Не может не взорваться.

Обязательно.

В рамках проекта "Журналистика без посредников".

К сожалению, каждый раз я вынужден напоминать - за текст с парой сотней репостов приходит всего по несколько переводов. Возможно, каждый думает, что и без него уже неплохо перевели. Но нет. Голодные дети плачут, папка, дай макаронинку.

Если кто считает, что свою писательскую жизнь я живу не зря, что мои тексты заставили задуматься, пересмотреть какие-то решения, принять их, взглянуть на мир по-новому, засмеяться, заплакать, сопереживать, улучшить свои навыки по критическому восприятию информации или иным способом были полезны, то все как всегда.

Не сдерживайте себя, братцы.

Приват-банк карта номер: 5363 5423 0856 3718

Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462

В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359

Либо просто кинуть на телефон

МТС: +7 915 237 41 78

Мегафон: +7 926 558 57 89